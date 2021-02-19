Dünya ABDde kara kış bilançosu 58 ölü
AMERİKA

ABD'de kara kış bilançosu: 58 ölü

ABD'de son bir haftadır etkili olan şiddetli kutup soğukları nedeniyle 58 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv.
Arşiv.

Teksas eyaleti başta olmak üzere ülkenin iç orta ve güney kısımlarını etkileyen şiddetli kar ve buzlanma, olumsuz durumların yaşanmasına neden oluyor.

Associated Press, aşırı soğuklar ve buna bağlı kazalar nedeniyle şu ana kadar en az 58 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ölüm nedenleri: Trafik kazası, donma, zehirlenme

Ölümlerin bir kısmının yollardaki buzlanmadan kaynaklı trafik kazalarının sebep olduğu aktarıldı.

Haberlerde, aşırı soğuklarda en az 6 kişinin evinde donmuş olarak bulunduğu kaydedilirken, araçlarında ısınmak isteyen birçok kişinin karbonmonoksit zehirlenmesine maruz kaldığı, bazılarının ise evlerinde ısınmaya çalışırken çıkan yangınlar sonucu öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Sıcaklık eksi 18'leri gördü

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi, Teksas’ta bir hafta boyunca eksi 18’leri gören hava sıcaklığının hafta sonundan itibaren gündüz 10 dereceye kadar yükseleceği ancak gece tekrar eksilere düşeceği tahmininde bulundu.

Elektrik kesintileri kısmen onarıldı

Kar ve buzlu soğuk hava, dün güney eyaletlerinden Virginia, Maryland ve Pennsylvania üzerinden kuzeydoğu eyaletlerine doğru kayarken; Teksas’ta elektrik kesintilerinin de kısmen onarıldığı belirtildi.

ABD karanlıkta
DÜNYA
ABD karanlıkta

Biden, Teksas Valisi'ne ek yardım önerdi

Teksas Valisi Greg Abbott, eyalet genelinde devam eden dondurucu soğukların gıda tedarik zincirini de tehdit ettiğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden’ın, dün gece Vali Abbott’ı arayarak, eyalet ve yerel yönetimlere yönelik federal hükümetin ek yardım desteği konusunu görüştükleri kaydedildi.

Tennessee, Louisiana, Mississippi gibi Teksas civarındaki eyaletlerde de su sorununun devam ettiği aktarılarak, aynı şekilde "vatandaşların musluk sularını kullanmadan önce kaynatmaları" çağrısı yapıldı.

Bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmamakla birlikte, Teksas'taki yerel kaynaklarda, son bir haftadır etkili olan sert kış şartlarının 45 ila 50 milyar dolar hasara yol açtığı belirtiliyor.

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