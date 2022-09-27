ABD'de kasırga alarmı

Florida sakinleri, yaklaşmakta olan Ian kasırgasına yaratması beklenen tahribata karşı karşı evlerinin çevresini kum torbalarıyla tahkim ettiler ve marketlere akın edip temel ihtiyaç maddelerini stokladılar.

Dün akşam 2. kategori şiddetinde olan, saatte 160 kilometrelik rüzgar hızındaki kasırganın Küba’ya yaklaşana kadar şiddetlenmesi bekleniyor. Meteorologlar, Ian kasırgasının Küba’yı etkiledikten sonra, Cuma erken saatlerde Tamba körfezinin kuzeyine ya da kuzeybatıya yönelerek Florida eyaletinin Panhandle bölgesinde etkili olabileceğini tahmin ettiler.

Ian kasırgasının istikametinde Florida’nın olmasından dolayı, ABD’nin uzay ajansı NASA, uzun süredir yapılması planlanan ancak fırlatılması üçüncü kez ertelenen dev Artemis 1 ay roketini Cape Canaveral fırlatma rampasından çıkartmak zorunda kaldı.

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Florida valisi Ron DeSantis, “Bu gerçekten çok büyük bir fırtına” derken Biden yönetimi, 21 milyon nüfuslu eyalet için kamu sağlığı acil durumunu ilan etti.

Her yıl düzenli olarak yılın yarısında kasırgalara maruz kalan Florida, geçtiğimiz yıllarda Ian’dan çok daha kuvvetli ve yağış bırakan kasırgalara maruz kalmıştı.

Kasırgaların artan gücünü iklim değişikliğine bağlıyorlar. İklim değişikliğe nedeniyle kasırgaların daha yavaş ilerlediği ve bu nedenle daha fazla yağış bıraktığı tahmin ediliyor.

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