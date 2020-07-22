ABD'de korkutan deprem: 7.8'le sallandı

ABD'den korkutan bir son dakika deprem haberi geldi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 7.8 büyüklüğündeki depremin en yakın yerleşim noktası Perryville'e 98 kilometre uzaklıkta olduğunu bildirdi. Sarsıntı yerin 10 kilometre altında gerçekleşti. Can yada mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

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Yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattı, Alaska Yarımadası açıklarından geçiyor. Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ının meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.

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