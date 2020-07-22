Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya ABDde korkutan deprem 78le sallandı
AMERİKA

Son dakika depremleri: ABD'de 7.8 büyüklüğünde deprem oldu

ABD'de korkutan deprem: 7.8'le sallandı

Amerika Birleşik Devletleri 'nde 7.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Alaska Yarımadası açıklarında gerçekleşen sarsıntının en yakın yerleşim noktasına uzaklığının 98 kilometre olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi Diğer
ABD'de 7.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
ABD'de 7.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ABD'den korkutan bir son dakika deprem haberi geldi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 7.8 büyüklüğündeki depremin en yakın yerleşim noktası Perryville'e 98 kilometre uzaklıkta olduğunu bildirdi. Sarsıntı yerin 10 kilometre altında gerçekleşti. Can yada mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Meksika’nın güneyinde 7.5 büyüklüğünde deprem oldu
DÜNYA
Meksika’nın güneyinde 7.5 büyüklüğünde deprem oldu

Uzmanlar uyarıyor: Depremde en fazla etkilenecek yer!
GÜNDEM
Uzmanlar uyarıyor: Depremde en fazla etkilenecek yer!
  • Yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattı, Alaska Yarımadası açıklarından geçiyor. Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ının meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.

Doç. Dr. Bülent Özmen'den deprem uyarısı: Bunlar saatli bomba gibi
GÜNDEM
Doç. Dr. Bülent Özmen'den deprem uyarısı: Bunlar saatli bomba gibi

İstanbul'da deprem ne zaman bekleniyor? Son büyük İstanbul depremleri
GÜNDEM
İstanbul'da deprem ne zaman bekleniyor? Son büyük İstanbul depremleri

Marmara için tehlike sinyali: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir
GÜNDEM
Marmara için tehlike sinyali: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir
Abone Ol Google News
Bu kez dolmuşçu değil İETT

Bu kez dolmuşçu değil İETT

​Fazla yolcu alınca polis cezayı anında kesti.
Son bir haftada tırmanışa geçti

Son bir haftada tırmanışa geçti

​Şehirde koronavirüs vaka sayısı patlama yaptı.
Şov yarım kaldı

​CHP'nin sözde hastanesine bir hasta bile gelmediği için kilit vuruldu.

​Çiftçinin yeni alternatifi rekor kırdı, zirveye çok yaklaştı.

Pazarlık masasına hazırlanıyorlar

Pazarlık masasına hazırlanıyorlar

​Mısır'ın tehdidi Hafter'in pozisyonunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

​ABD ile ilgili korkutan koronavirüs araştırması.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan pek çok konuda mesaj verdi.
Hakan-Zlatan <br>iş birliği

Hakan-Zlatan
iş birliği

​Milli futbolcu asistleriyle maça damga vurdu.
HDP'li vekil hala<br>eşini tehdit ediyor

HDP'li vekil hala
eşini tehdit ediyor

​Tehditlerden şikayetçi olan Ebru Işık polis korumasına alındı.
Tek kelime: Vahşet!

Tek kelime: Vahşet!

​Pınar Gültekin... Emine Bulut... Özgecan Aslan...
Pınar Gültekin'in<br>katil zanlısı tutuklandı

Pınar Gültekin'in
katil zanlısı tutuklandı

'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme' ile suçlanıyor.
Trabzonspor'un<br>hoca adayları

Trabzonspor'un
hoca adayları

​Şota Arveladze liste başında ön plana çıkıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.