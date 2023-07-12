ABD'de kritik enflasyon verisi açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. İkilinin görüşmesi sonrası ise ABD tarafından Türkiye'ye karşı sürünceme haline getirdiği F16 satışına ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Açıklamayı yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Biden yönetiminin Türkiye'ye F16 satılmasını desteklediğini söyledi.