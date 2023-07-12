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Dünya

ABD'de kritik enflasyon verisi açıklandı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 3 ile piyasa beklentilerinin altında arttı. Ülkede enflasyon yaklaşık 26 ayın en düşük seviyesinde geldi.

15:35 . 12/07/2023 Çarşamba
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ABD'de kritik enflasyon verisi açıklandı.

ABD'de kritik enflasyon verisi açıklandı.

ABD'de enflasyon gerilemeye devam ediyor.


Amerikan Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede enflasyon haziranda yıllık yüzde 3'e indi.


Mayıs ayında yüzde 4 olan enflasyon rakamı için beklenti yüzde 3,1 seviyesindeydi. Enflasyon sonrası gözler Amerikan Merkez Bankası'nın 26 Temmuz'da vereceği faiz kararına çevrildi.


Düşük gelen enflasyonun Fed'in faiz kararı üzerinde etkili olabileceği dile getiriliyor. Veri sonrası dolar endeksi iki ayın en düşük seviyesi olan 100 puana indi.


Altın ise yükseldi. Ons altın 1 buçuk ay sonra ilk kez 1950 doları gördü. Gram altın da 1.640 lirayla rekor kırdı.



#ABD
#Enflasyon
#TÜFE
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