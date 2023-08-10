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Dünya

ABD'de kritik enflasyon verisi açıklandı

ABD'de TÜFE temmuz ayında yüzde 0,2 ile beklentilere paralel artış gerçekleştirdi. Yıllık TÜFE yüde 3,2 artış kaydetti. Yıllık çekirdek TÜFE yüzde 4,7 ile beklentilerin altında arttı.

15:49 . 10/08/2023 Perşembe
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ABD'de kritik enflasyon verisi açıklandı.

ABD'de kritik enflasyon verisi açıklandı.

Piyasaların yakından takip ettiği ABD enflasyon verisi açıklandı.


Temmuz ayında TÜFE yüzde 0,2 ile beklentilere paralel artış kaydederken, yıllık TÜFE yüzde 3,2 oldu. Yılılk enflasyonun yüzde 3,3 olması bekleniyordu.


Enerji ve gıda kalemlerinin dışarıda tutulduğu çekirdek TÜFE de yüzde 0,2 ile beklentiler doğrultusunda arttı.


Yıllık bazda çekirdek enflasyon yüzde 4,7 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Çekirdek TÜFE'nin yüzde 4,8 olması bekleniyordu.


Verinin ardından altının onsu kazanımlarını artırırken, dolar endeksi düşüşe geçti.


ABD Merkez Bankası (Fed), faiz artış sürecine ara verirken enflasyon verisini yakından takip ediyor. Enflasyondaki yavaşlama sıkı para politikasınının daha erken biteceğine işaret ediyor. Enflasyonun yüksek seyretmesi Fed'in sıkı para politikasına devam edeceğine yönelik sinyal veriyor.




#ABD
#Enflasyon
#TÜFE
37 dakika önce
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