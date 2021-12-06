​ABD’de kurumlara güven eriyor

Amerikalı beyaz üstünlükçü gruplar önceki gün Washington’da bayraklı, maskeli ve kalkanlı bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Amerikalıların orduya, Beyaz Saray’a ve Anayasa Mahkemesi gibi devlet kurumlarına güvenlerinin büyük erozyona uğradığı ortaya kondu. 25 Ekim - 7 Kasım tarihleri arasında yapılan kamuoyu yoklamasında, ABD vatandaşlarının orduya güveni yüzde 45 seviyesine düşerken, Amerikan kolluk güçlerine ve ABD Başkanı ile Başkan Yardımcısı’na güvenin de hızla eridiği görüldü.

Öte yandan Amerikalı beyaz üstünlükçü grupların önceki gün Washington’da bayraklı, maskeli ve kalkanlı bir yürüyüş gerçekleştirmesi dikkatlerden kaçmadı. Trampet eşliğinde, askeri üniformalı halde Lincoln Anıtı’na gelen “Yurtsever Cephe” adlı grup, “Amerika’yı ıslah et” sloganıyla yürüyüş gerçekleştirdi. 6 Ocak günü Amerikalı aşırı sağ grupların, ABD Kongresine baskın düzenlemesi, ülkede şok etkisine neden olmuştu.

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