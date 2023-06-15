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Dünya

ABD'de Miami Belediye Başkanı 2024 başkanlık seçimlerinde aday olacak

ABD'de Miami Belediye Başkanı Francis Suarez, 2024 başkanlık seçimlerine Cumhuriyetçi Partiden aday olmaya hazırlanıyor. Suarez, başkanlık yarışına katılacak ilk Latin Amerika kökenli aday olarak öne çıkıyor.

07:34 . 15/06/2023 Perşembe
AA
Francis Suarez

Francis Suarez

Amerikan basınına yansıyan haberlere göre Suarez, 2024 başkanlık seçimlerine aday olmak için Federal Seçim Komisyonuna (FEC) gerekli belgeleri sundu.

Suarez, hafta sonu yaptığı açıklamada gelecek haftalarda "büyük bir duyurusu" olacağını söylemişti.


Küba kökenli bir Amerikalı olan 45 yaşındaki Suarez, başkanlık yarışına katılacak ilk Latin Amerika kökenli aday olarak öne çıkıyor.

Suarez, adaylığını resmi olarak duyurması halinde eski ABD Başkanı Donald Trump ve Florida Valisi Ron DeSantis'in ardından Florida'dan seçimlere katılan üçüncü aday olacak.


ABD'de 2024 başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Partiden adaylıklarını duyuranlar arasında eski ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Florida Valisi Ron DeSantis, eski ABD BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, genç multimilyoner Vivek Ramaswamy, iş insanı Perry Johnson, muhafazakar siyahi radyo sunucusu Larry Elder, Senatör Tim Scott, siyasetçi Asa Hutchinson ve dün yarışa katılan eski New Jersey Valisi Chris Christie gibi isimler yer alıyor.


Demokrat Partiden ise Başkan Joe Biden, eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni Robert F. Kennedy Jr. ve yazar Marianne Williamson, adaylıklarını resmen duyurmuştu.

ABD'li akademisyen ve aktivist Cornel West ise seçimlere Halkın Partisinden aday olduğunu açıklamıştı.




#2024 Başkanlık seçimleri
#ABD
#Cumhuriyetçi Parti
#Miami Belediye Başkanı Francis Suarez
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