ABD'de mortgage faizleri 23 yılın zirvesine çıktı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD ekonomisi için temel senaryonun yumuşak iniş olduğunu düşündüğünü belirterek, "Buna yönelik riskler tabii ki var ve küresel şoklar bu riskler arasında. Yumuşak inişin kesin olacağını söylemiyorum ama bunun en muhtemel rota olduğu yönündeki düşüncem devam ediyor." dedi.