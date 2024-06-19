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Dünya

ABD'de OHAL ilan edildi

ABD'nin New Mexico eyaletinin Ruidoso köyü çevresinde dün başlayan ve hızla yayılan orman yangınları nedeniyle bölgede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

11:43 - 19/06/2024 Çarşamba
AA
New Mexico
New Mexico

Ruidoso yakınlarında birleşen iki yangın, bölgede 7 bin 800 kişinin evlerini terk etmesine yol açtı.


New Mexico Valisi Michelle Lujan Grisham, Ruidoso ve komşu yerleşim yerlerini kapsayan OHAL ilan ettiklerini ve bölgeye ilave Ulusal Muhafız birlikleri sevk ettiklerini duyurdu.


Grisham, 500'den fazla yapının hasar gördüğü yangınlarda bir kişinin ise hayatını kaydettiğini belirtti.


80 kilometrekareden fazla ormanlık alanı kül etti


Ayrıca, Vali Grisham, iki yangının toplam 80 kilometrekareden fazla ormanlık alanı kül ettiğini ifade etti.


Yangınlar sebebiyle bölgenin büyük bir bölümünün elektriği güvenlik nedeniyle kesildi.


Bölgeye 121 kilometre uzaklıktaki Roswell şehrinde çok sayıda tahliye merkezi kuruldu.


Yangınların sebebi henüz netlik kazanmazken, insan kaynaklı olduğundan şüpheleniliyor.




#ABD
#New Mexico
#orman yangını
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