ABD'de OHAL ilan edildi

Hititlerden günümüze kadar Anadolu'nun binlerce yıllık tarihinde kesintisiz olarak tüketilen ve aynı zamanda güçlü bir antioksidan kaynağı olan bir meyve var ki bir tek ölüme çaresi yok. Uzun ve sağlıklı yaşamın anahtarı olan Anadolu'nun kadim meyvesinin adı Kuran’ı Kerim’de 3 kez geçiyor. Kendine has ince kabuğu, mayhoş tadı olan bu meyvenin faydalarını öğrendikten sonra bol bol tüketeceksiniz.