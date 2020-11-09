Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya ABDde "ölümsüz" yılan paniği Kopartılan her parçasında yeni kafa oluşuyor
AMERİKA

ABD'de "ölümsüz" yılan paniği: Kopartılan her parçasında yeni kafa oluşuyor!

ABD'nin Virgina eyaletinde bulunan "ölümsüz" yılan paniğe yol açtı. Yılanın aslında öldürülmesi imkansız "istilacı bir solucan" türü olduğu tespit edildi. Çekiç başlı yassı kurt adı verilen bu tür "ölümsüzlüğü" ile biliniyor. Texas İstilacı Türler Enstitüsü'ne göre, üreme için, çekiç başlı yassı kurtlar kendilerini bölüyor ve arka yarısı tam bir solucana dönüşüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ölümsüz yılanların aslında bir istilacı solucan türü olduğu tespit edildi.
Ölümsüz yılanların aslında bir istilacı solucan türü olduğu tespit edildi.

ABD'nin Virginia Eyaleti'nde görülen "ölümsüz" yılan paniğe neden oldu.

İSTİLACI SOLUCAN TÜRÜ

Virginia'da bulunan yılanın aslında bir yılan değil öldürmesi neredeyse imkansız dev bir istilacı solucan türü olduğu ortaya çıktı.

Bir haşere servisi şirketi olan Virginia Wildlife Management and Control, Midlothian'da tespit edilen yılanı tespit etmek için çalışmalara başladıktan sonra Facebook'ta dikkatli olun uyarısı yayınladı.

Daha önce böyle bir türle karşılaşmadıklarını söyleyen şirket takipçilerinden yardım istedi.

ASYA'YA ÖZGÜ BİR TÜR

Asya'ya özgü olduğu düşünülen istilacı yılan türü, çekiç başlı yassı kurt olarak tanımlandı.

ÖLMÜYOR!

Texas İstilacı Türler Enstitüsü'ne göre, üreme için, çekiç başlı yassı kurtlar kendilerini bölüyor ve arka yarısı tam bir solucana dönüşüyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

No, this isn't the newest trailer for Alien: Covenant, but it is an exciting example of some of the diversity in Mulu National Park! These Hammerhead Flatworms (Bipalium sp.) can be found in various colours around Mulu. Have no fear, they're harmless to humans. If you're an earthworm though...sorry for posting this scary sight! (Here you go, @palaeobiologist ) #mulunationalpark #mulu #strangecreatures #predator #invertsrule #bipalium #hammerheadslug #hammerheadflatworm #hammerheadworm #flatworms #planaria #aliens

Jessa Thurman (@justanothernakedape)'in paylaştığı bir gönderi ()

Solucanın küçük bir parçası koptuğunda, ön yarı uzaklaşıyor ve yaklaşık 10 gün içinde arka yarıda yeni bir kafa oluşuyor. Bir solucan ayda birkaç kez yenilenebilir.

Abone Ol Google News
Ekonomi politikalarımızdevam edecek

Ekonomi politikalarımız
devam edecek

​Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank açıklama yaptı.
Her anmasaya oturabilir

Her an
masaya oturabilir

​Azerbaycan ordusu büyük zafere ilerliyor.
Melania Trump boşanmak için gün sayıyor

"Fiyat istikrarı için araçlar kararlılıkla kullanılacak".

​İzmir depremi sonrası ev sahipleri dikkat.

Gökyüzüne<br>bir iz bıraktık!

Gökyüzüne
bir iz bıraktık!

​ASELSAN 118 milyon avroluk sözleşmeyi böyle duyurdu.

Esnek mesai başladı

Esnek mesai başladı

​Sabahın erken saatinde yollara koyuldular.
Dehşeti anlattı

Dehşeti anlattı

​Kardeşiyle birlikte enkazdan üç saat arayla kurtarıldı.
Cephede<br>kontrol sağlandı

Cephede
kontrol sağlandı

​Azerbaycan ordusu hızla zafere ilerliyor.
Paniğe<br>yol açan siren sesi

Paniğe
yol açan siren sesi

Vatandaşlar gece yarısı kendini sokağa attı.
Azerbaycan ordusu büyük zafere ilerliyor: Ermenistan her an masaya oturabilir
Dünya

Azerbaycan ordusu büyük zafere ilerliyor: Ermenistan her an masaya oturabilir

Azerbaycan ordusu 28 yıldır işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesini geri almak için başlattığı operasyonlar ile cephe hattında hızla ilerlerken topraklarını da bir bir geri alıyor. Son olarak Şuşa da Ermenistan'ın işgalinden temizlenerek yeniden Azerbaycan'ın kontrolüne geçti. 1800 metre rakımda yer alan ve zapt edilemez kale olarak da adlandırılan Şuşa'nın işgalden temizlenmesi ile büyük zafere de yaklaşıldı. Stratejik olarak kritik noktada yer alan şehrin geri alınmasının ardından Ermenistan'ın her an masaya oturabileceği ifade ediliyor.
Melania Trump boşanmak için gün sayıyor
Dünya

Melania Trump boşanmak için gün sayıyor

İngiliz medyasının iddialarına göre Donald Trump'ın eşi Melania Trump boşanmak için gün sayıyor.

İngiliz Daily Mail gazetesi Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasından sonra Melania Trump'ın boşanmak için "dakikaları saydığını" iddia etti.

Adana'da garip olay: Hırsızlar 'gulu gulu' diye bağırarak evi bastı
Gündem

Adana'da garip olay: Hırsızlar 'gulu gulu' diye bağırarak evi bastı

Kocasının harcadıkları parasını yerine koymak için kadın kılığına giren sevgilisiyle akrabalarını gasp eden kadının oyunu cezaevinde bitti. Zorla eve girmek istedikleri kadının yardım çığlıklarını bastırmak için ‘gulu gulu’ diyerek ses çıkartıp elini, ağzını, bağlayarak 28 bin liralık altınını gasp edip kaçan zanlılar suçlarını itiraf etti. Gasp edilen kadın ‘Beni gulu gulu diyerek elimi ağzımı bağlayıp boğazıma bıçak dayayıp gasp ettiler" diyerek çok korktuğunu anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.