ABD'de "ölümsüz" yılan paniği: Kopartılan her parçasında yeni kafa oluşuyor!

Ölümsüz yılanların aslında bir istilacı solucan türü olduğu tespit edildi.

ABD'nin Virginia Eyaleti'nde görülen "ölümsüz" yılan paniğe neden oldu.

İSTİLACI SOLUCAN TÜRÜ

Virginia'da bulunan yılanın aslında bir yılan değil öldürmesi neredeyse imkansız dev bir istilacı solucan türü olduğu ortaya çıktı.

Bir haşere servisi şirketi olan Virginia Wildlife Management and Control, Midlothian'da tespit edilen yılanı tespit etmek için çalışmalara başladıktan sonra Facebook'ta dikkatli olun uyarısı yayınladı.

Daha önce böyle bir türle karşılaşmadıklarını söyleyen şirket takipçilerinden yardım istedi.

ASYA'YA ÖZGÜ BİR TÜR

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Asya'ya özgü olduğu düşünülen istilacı yılan türü, çekiç başlı yassı kurt olarak tanımlandı.

ÖLMÜYOR!

Texas İstilacı Türler Enstitüsü'ne göre, üreme için, çekiç başlı yassı kurtlar kendilerini bölüyor ve arka yarısı tam bir solucana dönüşüyor.

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Solucanın küçük bir parçası koptuğunda, ön yarı uzaklaşıyor ve yaklaşık 10 gün içinde arka yarıda yeni bir kafa oluşuyor. Bir solucan ayda birkaç kez yenilenebilir.