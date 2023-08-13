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Dünya

ABD'de patlama: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada üç ev yerle bir oldu. Patlama sonucunda 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişiden de haber alınamadığı bildirildi.

18:25 . 13/08/2023 Pazar
AA
Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

The New York Times'ın haberine göre, Pensilvanya'nın Plum bölgesindeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı.

Patlamanın etkisiyle 3 ev yerle bir olurken, çevredeki birçok ev de hasar gördü.

Plum Polis Departmanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişiden ise haber alınamadığı aktarıldı.

Olayda yaralanan 2 kişinin durumunun stabil olduğu, 1 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.


#ABD
#PATLAMA
#Pennsylvania
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