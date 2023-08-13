ABD'de patlama: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Hawaii eyaletinde süren orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 89'a ulaştı, olayın ülkede son 100 yılda en çok can kaybının yaşandığı orman yangınları olarak kayıtlara geçtiği bildirildi. Olay, ABD'de son 100 yılda en çok can kaybının yaşandığı orman yangınları olarak kayıtlara geçti