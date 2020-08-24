​ABD'de polis yine siyahi öldürdü

ABD’nin Louisiana eyaletinde polis bir siyahiyi vurarak öldürdü. Cuma gecesi Lafayette’de yaşanan olayın videosu ortaya çıkarken, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), polisin silahlı müdahalesini “siyahi bir kişiye karşı korkunç ve ölümcül polis şiddeti” sözleriyle nitelendirdi ve soruşturma çağrısında bulundu.

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Louisiana eyalet polisi, cuma gecesi memurların bir markette bıçakla kargaşa yarattığı için yaya takip ettiği 31 yaşındaki Trayford Pellerin’in elinde bıçakla başka bir dükkana girmeye çalışması üzerine vurulduğunu açıkladı. Pellerin’in ölümü üzerine bölgede protesto gösterileri düzenlendi.

Polis, gece kalabalığı dağıtmak için sis bombası kullandı. Anne Michelle Pellerin, oğlunun sosyal kaygı rahatsızlığı nedeniyle yılbaşında profesyonel yardım aldığını, topluluk içinde endişeye kapıldığını ve memurlardan korkmuş olabileceğini söyledi. Michelle Pellerin’in avukatlarının Trayford Pellerin’in ölümüyle ilgili dava açmayı planladığı belirtildi.

BİR SİYAHİYİ DAHA ÖLDÜRDÜLER

Öte yandan siyahi Amerikalı George Floyd’un, 25 Mayıs’ta Minneapolis’te yine polis tarafından öldürülmesine yönelik protestolar da bazı eyaletlerde sürüyor. Oregon eyaletinin Portland şehrinde polis şiddetini protesto gösterileri aralıksız 87 gündür devam ediyor. Şehirde zaman zaman farklı görüşlerdeki gruplar arasında çatışmalar da yaşanıyor. Associated Press haber ajansı polisin göstericileri federal binalardan uzaklaştırdığını bildirdi.