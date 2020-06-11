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Dünya ABDde polislerin bilgileri sızdırıldı iddiası
AMERİKA

ABD'de polislerin bilgileri sızdırıldı iddiası

ABD'de, siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesinin ardından düzenlenen gösteriler esnasında, üst düzey polislerin ev adresleri, e-posta adresleri ve telefon numaraları gibi kişisel bilgilerinin internet ortamına sızdırıldığı öne sürüldü.

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Associated Press'in İç Güvenlik Bakanlığı belgelerine dayandırdığı haberine göre, ABD'de Floyd protestoları düzenlenirken, ülke çapında görev yapan birçok polisin kişisel bilgileri internet ortamına sızdı.

Belgelerde, bu eylemin, "şiddet eğilimli fırsatçıların ya da ülke içi şiddet eğilimli aşırılıkçıların" saldırılarına yol açabileceği ve güvenlik güçlerinin görevlerini yapmasına engel olabileceği uyarısında bulunuldu.

Sputnik'in haberine göre Başkent Washington DC'nin yanı sıra Atlanta, Boston ve New York gibi önemli kentlerde görev yapan üst düzey polislerin, ev adresleri, e-posta adresleri ve telefon numaraları gibi bilgilerinin sosyal medyada paylaşıldığı belirtilen belgede, "En az 1 polis komiseri, protestocuları dağıtmak için biber gazı kullanılmasını desteklediği iddiasıyla hedef alındı" ifadesine yer verildi.

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