ABD'de 'rüzgar soğuğu' rekoru kırıldı

NWS’nin yaptığı açıklamada, “İşte bu şiddetli hava durumu. Şu anda Washington Dağı’nda dünyadaki en kötü hava koşulları yaşanıyor” denildi. Açıklamada,

yerel saatle 22.00 itibarıyla en düşük hava sıcaklığının eksi 43 derece olarak ölçüldüğü, rüzgar soğuğunun eksi 78 dereceye ulaştığı belirtildi.