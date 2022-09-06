Dünya ABDde seçim heyecanı
AMERİKA

ABD'de seçim heyecanı

ABD’nin Massachusetts eyaleti, ülkede 8 Kasım 2022'de gerçekleştirilecek ara seçimler öncesi yapılan ön seçimler kapsamında bugün sandığa gidiyor

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Haber Merkezi AA
​ABDde seçim heyecanı
Massachusetts eyaletinde seçim.

Eyalette bugün seçmenler başta valilik olmak üzere eyalet başsavcılığı ve diğer yerel pozisyonlar için adaylarını belirleyecek.

Ön seçimlerin, özellikle eski Başkan Donald Trump’ın desteklediği Cumhuriyetçi vali adaylarından eski eyalet meclisi üyesi Geoff Diehl ile daha ılıman ve merkeziyetçi rakibi iş insanı Chris Doughty arasında çekişmeli geçmesi bekleniyor.

Demokrat Parti’den ise eski eyalet savıcısı Maura Healey, rakibinin haziranda yarıştan çekilmesi ile ön seçime tek başına giriyor.

Healey, bugün ön seçimi kazanacak Cumhuriyetçi aday ile 8 Kasım’da valilik için kozlarını paylaşacak ve kazanması halinde Massachusetts’in ilk kadın valisi olacak.

Massachusetts, Demokrat Parti'nin güçlü kalelerinden biri olmasına rağmen son dönemlerde valiyi Cumhuriyetçi Parti’den seçmesiyle biliniyor.

Eyalette iki dönemdir Cumhuriyetçi Parti'den valilik yapan Charlie Baker, bu dönem yarışa girmeyeceğini açıklamıştı.

ABD'de dört eyalet daha ön seçim yapacak

Ara seçimlere kadar ülkede ön seçim yapılacak dört eyalet daha bulunuyor. 13 Eylül’de Delaware, New Hampshire ve Rhode Island, en son olarak 8 Kasım’da Louisiana ön seçim için sandığa gidecek.

Louisiana'da Senato adayını 10 Aralık 2022'de seçeceği için ön seçimler ara seçimin gerçekleşeceği günde gerçekleştirilecek.

Amerikalılar, 8 Kasım 2022’deki ara seçimlerde, Kongrenin Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'i için sandığa gidecek.

ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin hepsi, biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiyor.

Altı yıllığına seçilen Kongrenin 100 üyeli Senato kanadı üyelerinin de üçte biri her iki yılda bir seçimle yenileniyor.

Seçimler öncesi aday adayı olan kişiler, bulundukları bölgelerde ön seçimlere girerek kendi partisinden diğer adayları geride bırakıyor ve rakip parti adayı ile sandıkta yarışmak üzere oy pusulasına giriyor.

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