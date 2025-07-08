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ABD'de selde ölenlerin sayısı 104'e çıktı

ABD'de selde ölenlerin sayısı 104'e çıktı

09:148/07/2025, Salı
AA
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Teksas Eyaleti'nde sel felaketi
Teksas Eyaleti'nde sel felaketi

ABD'nin Texas eyaletinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 104'e yükseldiği bildirildi.

Yetkililer, 4 Temmuz'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde can kaybı sayısına ilişkin açıklama yaptı.


Söz konusu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 104'e yükseldiğini belirten yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.


Yetkililer, sellerde can kaybının en çok Kerr bölgesinde yaşandığını ifade ederek, burada 28'i çocuk 84 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

ABD'nin güney eyaleti Texas'ta 4 Temmuz'da aniden başlayan şiddetli yağışlar sonucu Kerr bölgesindeki Guadalupe Nehri taşarak sele yol açmıştı.


  • Texas Valisi Gregg Abbott, X hesabından yaptığı paylaşımda, yıkıcı sellerle mücadele için tüm kaynakları seferber ettiklerini belirtirken, yerel yetkililer, afet bölgesinde 50 bine yakın kişi bulunduğunu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, yaşanan sel felaketi nedeniyle Kerr ilçesini afet bölgesi ilan etmişti.


Eyaletin Cumhuriyetçi yerel yetkilileri, Başkan Trump'ın tasarruf politikaları kapsamında bütçesini kıstığı Ulusal Hava Durumu Servisini (NWS), felaket öncesinde yeterli uyarı ve doğru tahminlerde bulunamamakla eleştirmişti.




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