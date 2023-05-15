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ABD'de silahlı saldırı: En az üç ölü

Ateşli silahlarla ilgili yasaların sürekli gündem maddesi olduğu ABD'de bir kez daha silahlı saldırı meydana geldi. Ülkenin New Mexico eyaletinin Farmington şehrindeki silahlı saldırıda en az üç kişinin öldüğü, saldırıya karşılık veren iki polis memurunun da yaralandığı belirtildi.

23:58 . 15/05/2023 Pazartesi
AA
ABD'nin New Mexico eyaletinde silahlı saldırı düzenlendi.

ABD'nin New Mexico eyaletinde silahlı saldırı düzenlendi.

ABD'de New Mexico eyaletinin Farmington şehrindeki silahlı saldırıda en az 3 kişinin öldüğü, 2 polisin de yaralandığı bildirildi.

Farmington Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, şehirde silahlı saldırı meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, saldırıya karşılık veren 2 polis memurunun da yaralandığı belirtildi.

Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun stabil olduğu, silahlı saldırganın ise olay yerinde polis tarafından etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Şehirdeki tüm okullara giriş ve çıkışlar durduruldu

Saldırı nedeniyle Farmington Okul Bölgesi yönetiminin, şehirdeki tüm okullara giriş ve çıkışları bir süre durdurduğu, olayda öğrencilerin ve okul çalışanlarının herhangi bir zarar görmediği duyuruldu.

Saldırganın kimliği ve olayın nedeni konusunda herhangi bir detay paylaşılmazken, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Yaklaşık 46 bin nüfuslu Farmington, New Mexico eyaletinin başkenti Santa Fe'nin yaklaşık 320 kilometre kuzeybatısında yer alıyor.



#Farmington
#New Mexico
#ABD
#Silahlı Saldırı
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