Dünya ABDde sinagogda rehine krizi
AMERİKA

ABD’de sinagogda rehine krizi

ABD'nin Texas eyaletindeki Beth İsrail Sinagogu'na ayin sırasında saldırı düzenlendi. Sinagogda bulunanlar silahlı bir kişi tarafından rehin alınırken, çevredeki bölge sakinleri tahliye edildi.

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Haber Merkezi İHA
ABD’de sinagogda rehine krizi
​ABD’de sinagogda rehine krizi

ABD’nin Texas eyaletinde yer alan Colleyville ilçesindeki Beth İsrail Sinagogu’nda yapılan ayin sırasında cemaatin silahlı bir kişi tarafından rehin alındığı bildirildi.

POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan ayin sırasında yaşanan rehine krizi sonrası olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Colleyville polisi tarafından yapılan açıklamada, sinagogun bulunduğu bölgeye SWAT ekiplerinin sevk edildiği belirtilerek, vatandaşların bölgeden uzak durması istendi.

BÖLGE SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ

Polisin ayrıca sinagog çevresindeki bölge sakinlerini tahliye ettiği aktarıldı.

Sinagogda kaç kişinin bulunduğu ise henüz netlik kazanmadı.

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