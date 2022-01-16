​ABD’de sinagogda rehine krizi

Tongo Adaları açıklarında su altı yanardağı patladı: Tsunami uyarısı verildi

Pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesi Tonga'daki su altı yanardağ patladı. Patlamanın ardından Şili Antarktikası ve Şili'nin Pasifik Okyanusu'ndaki bazı adaları için ufak tsunami uyarısı verildi.