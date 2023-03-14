ABD'de şubat ayı enflasyonu beli oldu

ABD’de bankalar peş peşe batıyor. Geçen hafta ülkenin Silvergate Bank ile 209 milyar dolarlık varlığı olan Silicon Valley Bank’ın (SVB) iflas bayrağını çekmesinin ardından Signature Bank da battı. Domino etkisinden endişe edilirken, Biden’ın, “2008’deki gibi bir krizin tekrarlanmaması için ellerinden geleni yapacaklarını” söylemesi de ABD’deki paniği gösterdi.