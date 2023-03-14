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Dünya

ABD'de şubat ayı enflasyonu beli oldu

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 6 artarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

16:17 . 14/03/2023 Salı
AA
Arşiv

Arşiv

ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı.

Bu dönemde piyasa beklentileriyle paralel bir artış kaydeden TÜFE, ocakta aylık yüzde 0,5 artmıştı.

Ülkede TÜFE, şubatta yıllık bazda ise yüzde 6 arttı.

Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerileyen yıllık enflasyon, ocakta yüzde 6,4 olmuştu.

Barınma maliyetleri enflasyonun itici gücü olmayı sürdürdü

Söz konusu dönemde barınma fiyatlarındaki artış, enflasyondaki aylık artışta en etkili kalem oldu. Barınma endeksi şubatta aylık bazda yüzde 0,8 ve yıllık bazda yüzde 8,1 arttı.

Aynı dönemde gıda, eğlence ve ev eşyalarındaki fiyat artışları da enflasyona katkıda bulundu.

Gıda endeksi şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 9,5 arttı. Eğlence endeksi bu dönemde aylık yüzde 0,9 ve yıllık yüzde 5 artarken, ev eşyalarına ilişkin endeks aylık yüzde 0,8 ve yıllık yüzde 6,1 yükseldi.

Söz konusu dönemde ikinci el araçlardaki aylık yüzde 2,8 ve yıllık yüzde 13,6'lık azalış ise dikkati çekti.

Çekirdek enflasyon da beklentilerle paralel seyretti

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE şubatta aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 5,5 arttı.

Söz konusu dönemde çekirdek enflasyon yıllık bazda piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Çekirdek TÜFE, ocakta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 5,6 artmıştı.

ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yüzde 9,1 ile Kasım 1981'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.



#Enflasyon
#TÜFE
#ABD
5 dakika önce
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ABD'de şubat ayı enflasyonu beli oldu
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