Dünya ABDde uçuş krizi saatler sonra çözüldü
AMERİKA

ABD’de uçuş krizi saatler sonra çözüldü

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), uçuş personeline ve havaalanlarına uyarı sağlayan hava kontrol sistemi NOTAM’da meydana gelen sorunun ardından ülke içindeki tüm uçuşların kademeli olarak yeniden başladığını duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
ABD’de uçuş krizi saatler sonra çözüldü
ABD’de uçuş krizi saatler sonra çözüldü.

ABD’de iç hat uçuşlarının kademeli olarak yeniden başladığı duyuruldu. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, uçuş personeline ve havaalanlarına uyarı sağlayan hava kontrol sistemi NOTAM’da meydana gelen sorunun ardından askıya alınan iç hat uçuşlarının ABD genelinde kademeli olarak yeniden başladığı aktarıldı.

FAA, “NOTAM sisteminde bir gecede meydana gelen kesintinin ardından ABD genelinde normal hava trafiği operasyonları kademeli olarak yeniden başlıyor. Kalkış yasağı kaldırıldı. İlk sorunun nedenini araştırmaya devam ediyoruz” denildi.


Kesintinin nedeni henüz bilinmiyor

NOTAM sistemindeki kesintinin nedeni henüz bilinmezken, ABD Başkanı Joe Biden, Ulaştırma Bakanlığına kesintinin araştırması talimatını verdi. Beyaz Saray’da gazetecilere açıklama yapan Biden, kesintinin arkasında bir siber saldırı olup olmadığı sorusuna ise "Bilmiyoruz" yanıtını verdi.

Uçuş takip sitesi FlightAware göre, TSİ 16.39 itibariyle toplam 3 bin 704 uçuşunun ertelendiği bildirildi.

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