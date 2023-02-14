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Dünya

ABD'de üniversiteye silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'de Michigan Eyalet Üniversitesi'nde silahlı bir kişi saldırı düzenledi. Saldırgan üç kişiyi silahla öldürüp beş kişiyi de yaraladı. Polis tarafından yapılan açıklamada yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

09:26 . 14/02/2023 Salı
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ABD'de silahlı saldırı

ABD'de silahlı saldırı

ABD'nin Michigan Eyalet Üniversitesi'nde silahlı bir saldırgan bir binaya ve East Lansing kampüsündeki bir öğrenci birliğine ateş açtı.


Saldırı nedeniyle en az 3 kişi hayatını kaybetti.


AlJazeera'nın haberine göre Michigan Eyalet Üniversitesi polisinin Twitter'dan yaptığı açıklamada saldırıya uğrayan 5 kişinin de yaralı olduğu bilgisine yer verildi.


Kampüs polisinin geçici başkan yardımcısı Chris Rozman, yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğunu belirtti.


Detroit'in 145 km (90 mil) kuzeybatısında yer alan ve yaklaşık 50.000 öğrenciye hizmet veren kampüste öğrencilere saatlerce yerlerinde kalmaları emredildi.


#ABD
#Michigan
#üniversite
#silahlı saldırı
2 saat önce
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ABD'de üniversiteye silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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