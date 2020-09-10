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Dünya ABDde yangın bilançosu 7 ölü, 200 orman kül oldu
AMERİKA

ABD'de yangın bilançosu: 7 ölü, 200 orman kül oldu

ABD’de batı kıyısında devam eden yangında bilançonun ağırlaştığı, 200 ormanın kül olduğu ve en az 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
ABD'de yangınlar 200 ormanı küle çevirdi.
ABD'de yangınlar 200 ormanı küle çevirdi.

ABD'de farklı bölgelerde devam eden yangında bilanço ağırlaşıyor. Ülkenin California eyaletinde farklı bölgelerde devam eden orman yangınları 144 bin dönüm araziyi kül ederken, San Francisco kentinde gökyüzünün rengini turuncuya çevirdi.

Film sahnesi gibi: Kaliforniya'da gökyüzü turuncuya büründü
FOTOĞRAF 8
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Eyalet genelinde devam eden yangınların ardından San Francisco kentinde ise gökyüzü turuncu renge büründü. Gökyüzündeki renk değiminin eyaletinin kuzeyindeki Mendocino Ulusal Ormanı yakınlarındaki yangın nedeniyle olduğu belirtildi.
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San Francisco sakinleri dışarıya baktıklarında büyük şaşkınlık yaşarken, cep telefonları ile çektikleri fotoğrafları hızla sosyal medyada paylaşmaya başladı.
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Öte yandan California Valisi Gavin Newsom dün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “ABD’ de bu yıl 2 milyon dönümden fazla arazi yandı ve daha en yoğun yangın sezonuna ulaşmadık” ifadelerini kullandı. Newsom, 2020 yılında 7 bin 606 yangının çıktığını bu yangınların 2.3 milyon dönüm araziyi etkileyerek geçen yıla göre daha aktif olduğunu açıkladı.
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Gökyüzünün turunculuğu akıllara Blade Runner filmini getirdi.
Film sahnesi gibi: Kaliforniya'da gökyüzü turuncuya büründü
Kaliforniya'daki yangınlar nedeniyle San Francisco'da gökyüzü turuncuya büründü. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde uzun süredir devam eden yangınlar yaşamı tehlikeye atıyor. Kontrol altına alınamayan yangına yönelik itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Cuma günü başlayan Creek yangınının şu ana kadar 144 bin dönüm araziyi kül ettiği açıklandı.


GÖZYÜZÜ KIZILA DÖNDÜ

Gökyüzündeki renk değişiminin eyaletinin kuzeyindeki Mendocino Ulusal Ormanı yakınlarındaki yangın nedeniyle olduğu belirtildi. ABD’nin batı kıyısında 9 eyalette itfaiye ekiplerinin mücadele ettiği yangında 200 orman kül olurken, en az 7 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

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Öte yandan Oregon eyaletinin Marion bölgesinde ise bir araçta 2 kişinin cansız bedeni bulundu. Bölge şerifi, başka cansız bedenlerin de bulunmasından endişe ettiğini belirtti. Eyaletin Medford şehrinde evlerin yakınında başlayan ‘Almeda’ yangının başlangıç noktasına yakın bir yerde başka bir kişinin daha cansız bedeninin bulunduğu belirtildi. Yetkililer, yangının çok hızlı hareket etmesi nedeniyle itfaiye ekiplerinin yangınla mücadelede zorlandıklarını aktardı. Ayrıca yetkililerin, insanların evlerini terk etmelerini sağlamak için kapı kapı dolaştığı ancak bazı kişilerin bunu reddettiği ve akıbetlerinin bilinmediği ifade edildi. Oregon Valisi Kate Brown ise kontrol edilemeyen yangınlar nedeniyle acil durum ilan edildiğini duyurdu.

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