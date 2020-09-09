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Dünya ABDde yarım milyondan fazla çocuğun koronavirüs testi pozitif çıktı
AMERİKA

ABD'de yarım milyondan fazla çocuğun koronavirüs testi pozitif çıktı

ABD'de eylül başına dek 500 binden fazla çocukta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.

Verilerin derlendiği eyaletlerde "çocuk" olarak sınıflandırılan hastalarının yaş aralıklarının değiştiği, bazı eyaletlerde 18 yaş altındakiler "çocuk" sayılırken, diğer eyaletlerde yaş eşiğinin 14'ün altına kadar düştüğüne dikkat çekildi.

Haber Merkezi AA
ABD'de yarım milyondan fazla çocuğun koronavirüs testi pozitif çıktı.
ABD'de yarım milyondan fazla çocuğun koronavirüs testi pozitif çıktı.

ABD'de eylül başına dek 500 binden fazla çocukta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.

YÜZDE 16 ARTIŞ

"The Hill" internet sitesinde yer alan habere göre, Amerikan Çocuk Hekimleri Akademisi ve Çocuk Hastanesi Vakfının hazırladığı raporda, 20 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde, iki haftada yaklaşık 70 bin çocukta Kovid-19 tespit edildiği, çocuklar arasında görülen vakalarda önceki iki haftaya göre yüzde 16 artış olduğu belirtildi.

Rapora göre, salgının başından 3 Eylül'e kadar geçen sürede 513 bin 415 çocuğun Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Çocuklar arasındaki vakalar toplam vaka sayısının yüzde 10'unun altında kalırken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin ise yalnızca 1003'ü bu kategorideki hastalar oldu.

14 YAŞIN ALTINA DÜŞTÜ

Ülkedeki 52 eyaletin 18'inde çocuklar arasında virüse bağlı can kaybı görülmedi.

Verilerin derlendiği eyaletlerde "çocuk" olarak sınıflandırılan hastalarının yaş aralıklarının değiştiği, bazı eyaletlerde 18 yaş altındakiler "çocuk" sayılırken, diğer eyaletlerde yaş eşiğinin 14'ün altına kadar düştüğüne dikkat çekildi.

Dünyada Kovid-19 vakalarının ve virüse bağlı ölümlerin en fazla olduğu ülke ABD'de bugüne dek 6 milyon 514 bin 376 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 194 bin 37 kişi hayatını kaybetti.

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