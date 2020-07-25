ABD'deki Azeri ve Türk vatandaşlardan Ermenistan'ı protesto: BM harekete geçmeli

Vatandaşlar, Azerbaycan topraklarından koparılan Karabağ'ın uzun yıllardır devam eden Ermenistan tarafından işgaline dikkat çekti.

Amerika'da bulunan Azerbaycan ve Türkiye'li vatandaşlar Ermenistan'ı protesto etmek için toplandı. Azerbaycan milli marşını söyleyerek eylemlerine başlayan kalabalık protesto grubu, ''Ermeni işgalini durdurun'', ''Karabağ Azerbaycanındır'', ''Ya Karabağ ya ölüm'', ''Bir millet iki devlet'' şeklinde sloganlar atarak, Ermenistan'ın son zamanlarda Azerbaycan sınır hattında geliştirdiği saldırgan tutumu kınadı.

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Dijital kamyonun ekranına Karabağ haritası yansıtıldı

New York'taki BM Genel Merkezi önündeki cadde kenarında konuşlandırılan dijital ilan kamyonu ekranlarına, Azerbaycan topraklarından koparılan Karabağ'ın haritası yansıtılarak, uzun yıllardır devam eden Ermenistan işgaline dikkat çekildi.

"Karabağ işgaline son verilmeli"

Azerbaycan New York Cemiyeti Başkanı Ercan Yerdelenli, ''Uzun yıllardır süren Karabağ'ın işgaline acilen son verilmelidir. Ermenistan, kanunsuz bir şekilde elinde tuttuğu toprakları Azerbaycan'a teslim etmelidir.'' dedi.

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BM'ye "harekete geç" çağrısı

Yerdelenli, konuşmasının BM yetkililerine hitap ettiği bölümünde, söz konusu işgalin acilen sonlandırılması için ''harekete geç'' çağrısında bulundu.

Daha sonra, Ermenistan'ın New York Daimi Temsilciliği önüne, ellerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla yürüyen grup, Ermenistan temsilciliğinin önünde bekleyen karşıt gurupla karşılaştı.

Sayıları daha az olan Ermenistan taraftarı ile bir süre karşılıklı slogan atan grup, daha sonra arabalar eşliğinde bir süre New York sokaklarında dolaşarak protestosuna devam etti.

OYNAT 00:00 Azerbaycan'ın Washington Büyükelçiliği önünde Ermeni saldırıları protesto edildi ABD'de yaşayan Azerbaycanlılar, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki göstermek için Azerbaycan'ın Washington Büyükelçiliği önünde bir araya geldi. Azerbaycanlıların eylemine karşın Ermeniler de elçilik önünde toplandı. BiP'te paylaş

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Ermenistan'ın, Azerbaycan'a saldırı girişimi

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan 1'i tümgeneral olmak üzere 8 asker şehit olmuştu.