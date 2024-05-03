ABD'deki direnişe selam

İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırımı protesto etmek için ayağa kalkan ABD ve Avrupa üniversitelerinde direniş her geçen gün büyüyor. Biden yönetiminin öğrencileri tutuklama ve okuldan atma tehditlerine rağmen eylemlerinden vazgeçmeyerek ‘Üniversite İntidafası’nı başlatan öğrencilere Türkiye’nin dört bir yanındaki öğrencilerden destek geldi. 17’sini AK Parti Gençlik teşkilatının düzenlediği 30’dan fazla üniversitede öğrenciler, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırıma tepki göstermek, Avrupa ve Amerika'da çeşitli üniversitelerde Filistin için yapılan protestolara destek vermek amacıyla yürüyüş düzenledi.

DESTEĞİMİZ SİZİNLE

Boğaziçi, Marmara, İstanbul, İstanbul Sabahattin Zaim, Ankara, İstanbul Medipol, Bolu Abant İzzet Baysal, Bitlis Eren, Mardin Artuklu, Ege, Kayseri Erciyes, Şanlıurfa'da Harran, Karaman, Konya Selçuk, Aydın Adnan Menderes, Sakarya, Dicle, Fırat, Çanakkale Onsekiz Mart, Bingöl, Kütahya Dumlupınar, Afyon Kocatepe, Yozgat Bozok, Eskişehir Osmangazi ve Atatürk Üniversitesi öğrencileri, pankartlar taşıyarak ve Filistin’e destek bildirileri okuyarak, ABD’deki yaşıtlarının yanlarında olduğunu haykırdı. Öğrenciler çadırda nöbete başladı, oturma eylemi yaptı, sessiz yürüyüş düzenledi, ölenler için dua etti, kampüsteki ağaçlara Filistin bayrağı astı ya da pedal çevirdi.

HER ZAMAN YANLARINDAYIZ

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylem, İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) tarafından organize edildi. Üniversitenin Güney Meydanı'ndaki etkinlik Kur'an-ı Kerim okunarak başladı. Türkçe, İngilizce ve Arapça bildiri okundu. Bildiriyi okuyan öğrencilerden Mustafa Ocak, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri olarak Filistin halkının yanında olduklarını belirterek, "Bugün de burada, ABD’de, siyonist rejimin zulmüne gösterdikleri tepki sebebiyle şiddete maruz kalan öğrenci ve akademisyenlere desteğimizi göstermek için toplandık. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri olarak, bu insani ve vicdani başkaldırıya biz de katılıyoruz" diye konuştu.

HERKESİ DAVET EDİYORUZ

Bolu Abant İzzet Baysal’da öğrenciler sessiz yürüyüşle İsrail zulmünü protesto ederken, Bitlis Eren Üniversitesi’nde oturma eylemi başlatıldı. Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencileri de Gazzelilerin çığlıklarına kulak veren ABD'deki üniversite öğrencilerinin yanında olduklarını belirterek, bütün üniversiteli gençleri ve akademisyenlerimi İsrail barbarlığına karşı durmaya çağırdı. Ege Üniversitesi öğrencileri ise yaptıkları açıklamada, “ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan bu insani duruşa dersleri iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk edilmek hatta tutuklanmak pahasına destek veren tüm kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

SES ÇIKARANLARA TEŞEKKÜR EDERİZ

Çanakkale Onsekiz Mart öğrencileri "Çocuklardan ve adaletten yanayız", "Filistin'de katilin parmak izi İsrail", "Müslüman zulme boyun eğmez" yazılı döviz ve pankartlarla İsrail zulmünü protesto ederken, Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi öğrencileri basın bildirisinde, “ABD’deki eylemlere katılan, sesini yükselten tüm kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyoruz" dedi. Yürüyüşlerde okunan basın açıklamaları hem Türkçe hem İngilizce okundu. Üniversite rektörlerinin çoğu da eylemlere destek verdi.











