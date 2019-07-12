Dünya ABDdeki FETÖ Şebekesi Hakan Şükür
AMERİKA

ABD’deki FETÖ Şebekesi: Hakan Şükür

FETÖ firarisi, eski futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür, 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde ABD'ye kaçan birçok üst düzey FETÖ üyesi gibi lüks içinde yaşıyor. Ekim 2016’da Şükür'ün, FETÖ üyelerinin kullandığı ve MİT tarafından deşifre edilen ByLock kullanıcıları arasında bulunduğu ve hazırlanan listede "turuncu" kategoride bulunduğu ortaya çıktı. Şükür, Mart 2017’de Galatasaray Kulübünden ihraç edilirken, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi de 2012'de Hakan Şükür'e verdiği fahri doktora unvanını Haziran 2017’de geri aldı. Şükür'ün babası Selmet Şükür de Sakarya'daki FETÖ davasının sanıkları arasında yer alıyor.

Haber Merkezi AA
FETÖ firarisi Hakan Şükür’ün ABD’deki lüks yaşamını görüntülenmişti.
FETÖ firarisi Hakan Şükür’ün ABD’deki lüks yaşamını görüntülenmişti.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi, eski futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür, 2015'ten bu yana ABD'de sürdürdüğü lüks yaşamı ile dikkati çekiyor.

15 Temmuz darbe girişimi öncesinde ve sonrasında ABD'ye kaçan birçok üst düzey FETÖ üyesi gibi firari Şükür de bu ülkede lüks içinde yaşıyor.

Şükür, 17-25 Aralık süreci öncesinde milletvekili olduğu AK Parti'den istifa etti ve bağımsız milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yer aldı.

12 Şubat 2015'te Şükür'ün Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu hakkında hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu belirtilerek, hakkında Şubat 2016'da 4 yıl hapis cezası talebiyle dava açıldı ancak Şükür yargılama sürecine katılmadı.

Şükür'ün 19 Kasım 2015'te ise İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan yurt dışına çıktığı belirlendi.

İstifasını FETÖ elebaşı istemiş

FETÖ'nün "Fildişi imamı" olarak bilinen Mehmet Lütfü Ayal, daha sonra verdiği ifadede, 17 Aralık'tan bir hafta önce Pensilvanya'ya gidip döndüğünü ve Gülen’in, o dönem milletvekili olan Şükür ve diğer birkaç milletvekilinin istifa dilekçesini bizzat kendisinin de bulunduğu bir toplantıda yazdırdığını açıkladı.

Ekim 2016’da Şükür'ün, FETÖ üyelerinin kullandığı ve MİT tarafından deşifre edilen ByLock kullanıcıları arasında bulunduğu ve hazırlanan listede "turuncu" kategoride bulunduğu ortaya çıktı.

Hakan Şükür'ün ismi 26 Mart 2017’de, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan, FETÖ elebaşı Gülen'in bir numaralı sanık olarak yer aldığı ve Uşak 2. Ağır Mahkemesi'nde görülen 24'ü tutuklu 111 sanıklı davanın iddianamesinde yer aldı.

Galatasaray'dan ihraç edildi

Bu tarihten iki gün sonra 28 Mart 2017’de dönemin Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulunun eski futbolcular Arif Erdem ve Şükür'ü, kulüpten ihraç ettiklerini açıkladı.

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  • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi de 2012'de Hakan Şükür'e verdiği fahri doktora unvanını Haziran 2017’de geri aldı.

14 Temmuz 2017’de Olağanüstü hal kapsamında (OHAL) kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 692 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Şükür’e verilen tüm madalya ve nişanlar geri alındı.

Şükür'ün evinin bedeli 3 milyon dolar

Türkiye’den ABD’ye kaçtıktan sonra kendisine lüks bir yaşam kuran Şükür, California eyaletinde geçen yıl AA tarafından görüntülendi.

O dönem ailesiyle ikamet ettiği evinin bedelinin bölgedeki emlak değerleme sitelerine göre 3 milyon dolar olduğu, Şükür'ün aylık 6 bin 850 dolar kira ile söz konusu evde oturduğu açık kaynaklardan tespit edildi.

  • 3 milyon dolarlık evinin yanı sıra lüks arabalara düşkünlüğü dikkati çeken Şükür, evi ve işlettiği mekanının önünde beyaz renkli son model cipler ve binek aracıyla görüntülendi. Şükür'ün, görüntülendikten sonra California'nın başka bir bölgesine taşındığı bildirildi.

Şükür'ün mekanı FETÖ mensuplarının buluşma adresi

San Francisco'nun önemli merkezlerinden Palo Alto’nun en işlek caddesi University Avenue yakınında “tuts Bakery-Cafe” isimli bir kafe-restoran açan Şükür’ün mekanı, bölgedeki FETÖ mensuplarının buluşma adresi haline geldi.

Şükür’ün kafesinin bulunduğu lüks bölgede birçok ünlü isim otururken yakınlarında ise Apple gibi birçok teknoloji şirketinin ofis ve satış mağazalarıyla Stanford Üniversitesi gibi önemli merkezler de bulunuyor.

Şükür'ün, AA tarafından görüntülendikten sonra söz konusu kafe-restoranı bir süre sonra FETÖ ile bağlantılı başka bir isme devrettiği ortaya çıktı.

Babası da FETÖ üyeliğinden yargılanıyor

Şükür'ün babası Selmet Şükür de "silahlı terör örgütü üyeliğinden" Sakarya'da devam eden FETÖ davasında yargılanıyor.

  • Selmet Şükür, 12 Ağustos 2016'da gözaltına alınmış, ertesi gün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Selmet Şükür, 25 Kasım 2016'da sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi uygulanması ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, baba Şükür hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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