ABD'deki Halk Bankası duruşması ertelendi

ABD'de bir petrol rafinerisinde yangın çıktı

ABD'nin California eyaletindeki Carson kentinde Marathon Petroleum şirketine ait bir petrol rafinerisinde yangın çıktı. Bölge itfaiyesinden yapılan açıklamada, yangının bir patlamanın ardından yerel saatle 22.50 sıralarında soğutma kulesinde çıktığı belirtildi. Rafineriden yükselen alev ve dumanlar kilometrelerce uzaktan görülebilirken çevrede yaşayanlar için henüz bir tahliye emri verilmedi. Rafinerinin çevresinin güvenlik kordonuna alındığı öğrenildi. Yangının nedeni henüz bilinmezken, can kaybı ve herhangi bir yaralanma bildirilmedi.