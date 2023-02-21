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Dünya

ABD'deki kimyasal yayılımından etkilenenler için klinik açılacak

ABD'nin Ohio eyaletinde zehirli kimyasal taşıyan bir trenin 3 Şubat'ta raydan çıkması sonucu çevre felaketine sebep olduğu kazanın gerçekleştiği bölgede, halkın sağlık taramasından geçirilmesi amacıyla klinik açılacağı bildirildi.

09:21 . 21/02/2023 Salı
AA
Raydan çıkan trenin geçirdiği kaza

Raydan çıkan trenin geçirdiği kaza

Ohio Sağlık Departmanından yapılan açıklamada, kazanın yaşandığı East Palestine bölgesinde yaşayan sakinlerin artan sağlık endişelerini gidermek için yarın bir klinik açılacağı ve isteyen vatandaşların sağlık kontrolünden geçirileceği belirtildi.

Bölge halkının bir çoğu, kaza sonrasında sağlık sorunlarından şikayetçi olurken, kimyasal atıkların karıştığı dere ve etrafında ölü balık ve tavukların bulunduğu iddia ediliyor.

Çevre Koruma Ajansı (EPA), kazada çevreye yayılan vinil klorür içeren kimyasal maddenin karaciğer kanser riskini artırabilecek bir kanserojen olarak adlandırdı.

Eyalet başsavcılığı, tehlikeli kimyasal madde taşıyan trenin raydan çıkmasının ardından demir yolu şirketi Norfolk Southern'a karşı yasal işlem başlatmayı planladığını açıklamıştı.


Ohio'da zehirli kimyasal taşıyan trenin raydan çıktığı kaza


ABD'nin Ohio eyaletinin East Palestine kasabası yakınlarındaki demir yolunda kimyasal madde taşıyan 150 vagonlu trenin 50 vagonu 3 Şubat'ta raydan çıkarak patladı.

Patlama sonucu kimyasal madde çevreye yayılarak bir çevre felaketine neden oldu.

Patlamalar sonrası çevreye yüksek miktarda zehirli kimyasalın yayılmasıyla bölge sakinlerinin tahliyesine karar verildi.

Hadisenin ardından bölge sakinlerinde baş ağrısı, göz yanması, öksürük ve halsizlik gibi şikayetler ve hayvan ölümlerine rastlanıldığı haberleri medyada yer almıştı.

Kazaya karışan tren şirketi Norfolk Southern da yaptığı açıklamada, alanı çevreye duyarlı bir şekilde temizlediklerini, bölge halkına kazadan kaynaklı kayıplar için maddi yardım yaptıklarını duyurmuştu.


#ABD
#çevre felaketi
#kimyasal
#Ohio
#tren kazası
#klinik
30 dakika önce
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ABD'deki kimyasal yayılımından etkilenenler için klinik açılacak
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