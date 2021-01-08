Dünya ABDde siyasi kriz sürüyor Trumpa yönelik önlemler görüşüldü
AMERİKA

ABD'deki olaylar: Trump başkanlığı bırakacak mı?

ABD'de siyasi kriz sürüyor: Trump'a yönelik önlemler görüşüldü

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile Başkan Donald Trump'ın herhangi bir savaş başlatması veya nükleer bir saldırı düzenlemesini engellemeye yönelik tedbirleri ele alan bir telefon görüşmesi yaptıklarını açıkladı. Pelosi, Temsilciler Meclisi üyelerine gönderdiği mektupta yeni bir tartışma başlattı. Mektupta, "Bu dengesiz başkanın durumu daha da tehlikeli olamazdı ve onun ülkemize ve demokrasimize yönelik dengesiz saldırısından Amerikan halkını korumak için elimizden geleni yapmalıyız" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi AA
Donald Trump
Donald Trump

ABD Kongresinin Trump'ı destekleyen göstericilerce basılması üzerine çıkan siyasi kriz devam ediyor. Trump'ın Anayasanın 25'inci maddesi gereğince görevden alınmasını isteyen Pelosi, bu kez Temsilciler Meclisi üyelerine gönderdiği mektupta yeni bir tartışma başlattı.

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  • Pelosi, mektubunda, Senatodaki Demokrat lider Chuck Schumer ve kendisinin Başkan Yardımcısı Mike Pence'i aradığını, ondan Trump'ı görevden alması için kabinede gerekli zemini oluşturmasını istediklerini aktardı.

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Mektuptaki "Dengesiz bir başkanın nükleer kodları kullanmasını engelleme" alt başlığında şu ifadeler yer aldı:

"Amerikan halkını korumalıyız"

  • "Bu sabah Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile dengesiz bir başkanın bir savaş veya nükleer kodlara erişip bir nükleer saldırı başlatmasını engellemek için mevcut tedbirleri ele aldık. Bu dengesiz başkanın durumu daha da tehlikeli olamazdı ve onun ülkemize ve demokrasimize yönelik dengesiz saldırısından Amerikan halkını korumak için elimizden geleni yapmalıyız."

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Pentagon sessiz

Pentagon'dan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'ın önünde miting düzenlemişti.

ABD'de Kongre binasında çıkan olaylarda bir kadın vuruldu
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ABD'de Kongre binasında çıkan olaylarda bir kadın vuruldu
ABD'nin başkenti Washington'da hareketli dakikalar yaşanıyor. Donald Trump destekçileri ABD Kongresi'ne girdi. Kongre binasında bir kadının yaşanan olaylar sırasında silahla ağır yaralandığı bildirildi.


  • Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongreye yürümüş ve Kongre binasına girmeye çalışmıştı. Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken, göstericilerden bir kısmı barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Trump yanlıları basın mensuplarına saldırıp kamera ve ekipmanları parçaladı
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Trump yanlıları basın mensuplarına saldırıp kamera ve ekipmanları parçaladı
ABD Kongre binasına giren Trump yanlıları, olay yerinden yayın yapan basın mensuplarını hedef aldı. Gruplar basın mensuplarına saldırıp ekipmanlarını kullanılmaz hale getirdi.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş ve Pentagon tüm Washington Ulusal Muhafızlarını aktif hale getirdiğini duyurmuştu. Kongredeki olaylar kontrol altına alındıktan sonra ortak oturum yeniden başlamış ve Seçilmiş Başkan Joe Biden'ın seçimi kazandığı tescillenmişti.

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