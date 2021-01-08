ABD'deki olaylar: Trump başkanlığı bırakacak mı? ABD'de siyasi kriz sürüyor: Trump'a yönelik önlemler görüşüldü ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile Başkan Donald Trump'ın herhangi bir savaş başlatması veya nükleer bir saldırı düzenlemesini engellemeye yönelik tedbirleri ele alan bir telefon görüşmesi yaptıklarını açıkladı. Pelosi, Temsilciler Meclisi üyelerine gönderdiği mektupta yeni bir tartışma başlattı. Mektupta, "Bu dengesiz başkanın durumu daha da tehlikeli olamazdı ve onun ülkemize ve demokrasimize yönelik dengesiz saldırısından Amerikan halkını korumak için elimizden geleni yapmalıyız" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi 08 Ocak 2021, 20:43 Son Güncelleme: 08 Ocak 2021, 21:15 AA