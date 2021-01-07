Dünya ABD Senatosundaki Demokratlardan çağrı Trump görevden alınmalı
AMERİKA

ABD'deki olaylar: Trump'a istifa çağrısı

ABD Senatosundaki Demokratlardan çağrı: Trump görevden alınmalı

ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, dünkü Kongre baskınının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden alınması için çağrıda bulundu. Başkanın görevini yapamayacak hale düşmesi durumunda yerine başkan yardımcısının geçmesini öngören Anayasanın 25. Ek maddesine işaret eden Schumer, "Trump'ı bugün görevden almanın en hızlı ve etkili yolu, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in 25. Ek Maddeyi devreye sokmasıdır. Pence ve kabine, bu olaya karşı gelmezse Kongre Trump'ı azletmek için toplanmalıdır" çağrısını yaptı.

Haber Merkezi AA
Donald Trump
Donald Trump

ABD'de dün Trump yanlılarının Kongreyi basması ve yaşanan şiddet olaylarının yankıları sürüyor.

ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, yaptığı yazılı açıklamada, "Dün ABD Kongresinde olanlar, Trump tarafından kışkırtılan ve ABD'ye karşı yapılan bir ayaklanmaydı. Trump, artık bir gün daha görevde kalmamalı." ifadesini kullandı.

ABC muhabirinden ABD'deki olaylara Ortadoğu yorumu: Şu an Kabil'de değilim, Bağdat'ta değilim Amerika'dayım!
OYNAT 00:31
ABC muhabirinden ABD'deki olaylara Ortadoğu yorumu: Şu an Kabil'de değilim, Bağdat'ta değilim Amerika'dayım!
ABD'deki olaylar Amerikan basınının dengesini bozdu. Tarihinin en ilginç günlerinden birini yaşayan ABD'de medya şaşkınlığını gizleyemiyor. ABC kanalı muhabiri anons geçerken, kendisini ABD'nin kana buladığı Ortadoğu ülkelerinden birindeymiş gibi hissettiğini söyledi. Muhabir yaşadığı şaşkınlığı şu cümleyle anlattı: 'Bağdat'ta değilim, Kabil'de değilim, yurt dışında tehlikeli bir durumda değilim Amerika'dayım. Bunu bilmek korkunç.'

  • Başkanın görevini yapamayacak hale düşmesi durumunda yerine başkan yardımcısının geçmesini öngören Anayasanın 25. Ek maddesine işaret eden Schumer, "Trump'ı bugün görevden almanın en hızlı ve etkili yolu, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in 25. Ek Maddeyi devreye sokmasıdır. Pence ve kabine, bu olaya karşı gelmezse Kongre Trump'ı azletmek için toplanmalıdır." çağrısını yaptı.

Trump destekçileri Kongre binasından ellerini kollarını sallaya sallaya çıktılar
OYNAT 00:36
Trump destekçileri Kongre binasından ellerini kollarını sallaya sallaya çıktılar
ABD'de Kongre binasını basan Trump destekçileri dışarıya ellerini kollarını sallayarak çıktı. Protestocuların Kongre binasından çıkışı hem güvenlik zafiyetini hem de ABD polisinin beyaz ve siyahi vatandaşlara yönelik ayrımcılığını gözler önüne serdi.

Trump olayları kınayan bakan vekilinin adaylığını geri çekti

Öte yandan, İç Güvenlik Bakanlığı görevini vekaleten sürdüren Chad Wolf, bu sabah yazılı bir açıklama yayımlayarak, Kongrede dün yaşananları kınadı. Bu açıklamadan birkaç saat sonra Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın 3 Ocak'ta Wolf'u İç Güvenlik Bakanlığını sürdürmesi için aday gösterdiği ancak bugün bu adaylığın Trump tarafından geri çekildiği belirtildi.

ABC muhabiri kendini ABD'nin kana buladığı Ortadoğu ülkelerinden birindeymiş gibi hissetti: Şu an Kabil'de değilim, Bağdat'ta değilim Amerika'dayım!
DÜNYA
ABC muhabiri kendini ABD'nin kana buladığı Ortadoğu ülkelerinden birindeymiş gibi hissetti: Şu an Kabil'de değilim, Bağdat'ta değilim Amerika'dayım!

"Türkiye'de değilsiniz burası bir demokrasi" demişti: Protestocular ofisini basıp masasına not bıraktı
DÜNYA
"Türkiye'de değilsiniz burası bir demokrasi" demişti: Protestocular ofisini basıp masasına not bıraktı

Trump taraftarlarının Kongre binasına girmesi

  • Beyaz Saray'ın önünde Trump'ın da katıldığı mitingin ardından Kongre binasına yürüyen binlerce Trump destekçisi gösterici ile polis arasında çatışmalar yaşanmış ve polis barikatlarını aşan bazı göstericiler, Kongre binasına girmişti.

NBC Türkiye'nin 'Endişeliyiz" açıklamasına içerledi: Şok edicinin de ötesinde
DÜNYA
NBC Türkiye'nin 'Endişeliyiz" açıklamasına içerledi: Şok edicinin de ötesinde

ABD medyası şok içinde: Bizi bu kadar yaralayan bir gün hiç yaşamamıştık
DÜNYA
ABD medyası şok içinde: Bizi bu kadar yaralayan bir gün hiç yaşamamıştık

Trump kabul etti: 20 Ocak'ta görevi devredeceğim
DÜNYA
Trump kabul etti: 20 Ocak'ta görevi devredeceğim

Yaşanan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmiş ve çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Trump, destekçilerine "itidal" çağrısında bulunmuştu. Kongre binasına Ulusal Muhafızların sevk edilmesi talimatı verilirken, Washington'da yerel saatle 18.00 itibarıyla "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti.

Abone Ol Google News
Kritik galibiyet

Kritik galibiyet

​Fenerbahçe evinde Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Microsofta1.5 milyon dolarlık dava

Microsoft'a
1.5 milyon dolarlık dava

Albayrak Grubu yaşadığı mağduriyetler nedeniyle dava açtı.
Trump görevden alınmalı

Trump
görevden alınmalı

​ABD Senatosundaki Demokratlardan çağrı.
Her geçen gün azalıyor

Her geçen gün azalıyor

Koronavirüs tablosu olumlu seyrediyor.
Trump'a <br>sosyal medya şoku!

Trump'a
sosyal medya şoku!

​Hesapları kritik tarihe kadar kapatıldı.

​ABD'de yaşananlar yeni gerçeğe karşı başlayan ilk ayaklanma.

Hamsi avına <br>yasak getirildi

Hamsi avına
yasak getirildi

​Bakanlık alınan kararın nedenini açıkladı.
HDP'den Boğaziçi <br>eylemlerine destek

HDP'den Boğaziçi
eylemlerine destek

HDP'li Ersoy, gözaltına alınanlara desteğe gidip 'yanınızdayız' mesajı verdi.

Demirtaş 108 şüpheliyle birlikte yargılanacak

​Erdoğan, Saadet Partili Asiltürk'ü evinde ziyaret etti.

İleti Yönetim Sistemi devrede

İleti Yönetim Sistemi devrede

İstenmeyen mesajları tarihe karıştıracak sistem nasıl kullanılır?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.