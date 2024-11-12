ABD'deki orman yangını günlerdir söndürülemiyor

ABD'nin New Jersey eyaletindeki orman yangını devam ediyor. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.
ABD'nin New Jersey eyaletinde, 9 Kasım'da birden fazla orman yangınının hızla yayılmasının ardından bölge genelinde duman uyarısı yapılırken, yetkililer, vatandaşları açık alanlarda bulunmamaları ve hava kalitesiyle ilgili uyarıları dikkate almaları konusunda uyardı.
Yangınların rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı bildirildi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde yer alan ve Passaic ilçesinde yer alan West Milford kentindeki yangın, dağlık bölgeyi de kaplayarak 2000 dönümden fazla alan yanmasına yol açtı.