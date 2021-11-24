Dünya ABDden Almanya ve Danimarkaya gitmeyin uyarısı
AMERİKA

ABD'den 'Almanya ve Danimarka'ya gitmeyin' uyarısı

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve Dışişleri Bakanlığı, artan COVID-19 vakaları nedeniyle Almanya ve Danimarka’ya yönelik olarak bir seyahat uyarısı yayınladı. Uyarıda ABD vatandaşlarının gerekmedikçe bu ülkelere seyahat etmemeleri istendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ABDden Almanya ve Danimarkaya gitmeyin uyarısı
Foto/arşiv

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri böylece bu iki Avrupa ülkesine yönelik seyahat uyarısını 'çok yüksek' olarak nitelenen dördüncü seviyeye yükseltmiş oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı da benzer şekilde hem Almanya hem de Danimarka için 'seyahat etmeyin' uyarı mesajı yayınladı.

Hali hazırda CDC’nin listesinde dördüncü seviye uyarı kategorisinde yer alan yaklaşık 75 ülke bulunuyor. Bu ülkeler arasında Avusturya, İngiltere, Belçika, Yunanistan, Norveç, İsviçre, Romanya, İrlanda ve Çek Cumhuriyeti gibi Avrupa ülkeleri de yer alıyor.

Vaka sayılarının arttığı Almanya’da Başbakan Angela Merkel, önlemlerin daha da arttırılması çağrısında bulundu. Ülkede özellikle iki doz aşısını uzun süre önce olmuş yaşlılar ve henüz aşı yapılmamış çocuklar arasında COVID-19 virüsünün hızla yayılması dikkat çekiyor.

Bu ayın başında Dünya Sağlık Örgütü de Avrupa ülkelerinin salgının yeni dalgasına karşı çok daha sıkı önlemler alması gerektiği uyarısında bulunmuştu.

CDC ayrıca son açıklamasında İsrail, Aruba, ABD Virgin Adaları, Kurasao ve Guadelup’a yönelik seyahat uyarı seviyesini de üçüncü kategoriye çekti.

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