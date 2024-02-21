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Dünya

ABD'den ateşkese beşinci veto

ABD, bir kez daha Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de acil insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etti.

04:00 - 21/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:52 - 21/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

BMGK'de Cezayir'in sunduğu Gazze'de acilen ateşkes talep edilen, sivillere yönelik her türlü saldırıyı kınayan ve zorla yerinden edilmeye karşı çıkan karar tasarısı oylamaya sunuldu. 15 üyeli BMGK'de ABD'nin veto ettiği karar tasarısı için İngiltere "çekimser" oy kullanırken, 13 ülke "evet" oyu verdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Kirby 'veto' kararını "Genel bir ateşkesin, yani kalıcı bir ateşkesin doğru zamanının geldiğine inanmıyoruz, ki böyle bir şey Hamas'ın (Gazze'de) kontrolünün devamını sağlar" sözleriyle açıklamaya çalıştı. ABD daha önce 16, 18 ve 25 Ekim 2023 ile 8 Aralık 2023'te BMGK'de karar tasarılarını veto etmişti.



#ABD
#Birleşmiş Milletler
#Gazze
#BMGK
#İsrail
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