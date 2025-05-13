ABD'den BAE'ye 1,45 milyar dolarlık silah satışı teklifi

F-16 savaş uçaklarının idame ve yedek parçalarını kapsayan ikinci satışın 130 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen açıklamada, satışın ayrıca mühimmat destek ekipmanları, gece görüş cihazları, yazılım ve lojistik destek hizmetlerini de içerdiği kaydedildi.