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ABD'den BAE'ye 1,45 milyar dolarlık silah satışı teklifi

ABD'den BAE'ye 1,45 milyar dolarlık silah satışı teklifi

10:1213/05/2025, Salı
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Donald Trump - Muhammed bin Zayed El Nahyan
Donald Trump - Muhammed bin Zayed El Nahyan

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu ziyareti öncesinde, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yönelik toplam 1,45 milyar dolarlık iki ayrı silah satışı teklifi Kongre'ye sunuldu.

ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı'ndan (DSCA), BAE'ye gerçekleştirilmesi planlanan silah satışıyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, ilk satış kapsamında, BAE'ye 1,32 milyar dolar karşılığında altı adet CH-47F Block II Chinook tipi helikopter ile motorlar, füze uyarı sistemleri, makineli tüfekler ve uçak içi yakıt ikmali ekipmanları gibi çeşitli destek donanımlarının sağlanacağı belirtildi.


  • F-16 savaş uçaklarının idame ve yedek parçalarını kapsayan ikinci satışın 130 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen açıklamada, satışın ayrıca mühimmat destek ekipmanları, gece görüş cihazları, yazılım ve lojistik destek hizmetlerini de içerdiği kaydedildi.

Açıklamada, satışların ABD'nin Orta Doğu'daki önemli bir ortağı olan BAE'nin savunma yeteneklerini güçlendireceği vurgulanarak, "ABD'nin dış politikasını ve ulusal güvenliğini destekleyeceği" ifade edildi.


Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın 13-16 Mayıs tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi ziyaret edeceğini açıklamıştı.




#BAE
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