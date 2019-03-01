ABD’den bin Ladin'in oğlunun başına 1 milyon dolarlık ödül ABD bin Ladin'in oğlunun başına 1 milyon dolar ödül koydu ABD tarafından öldürülen El Kaide'nin kurucu lideri Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in yakalanması için 1 milyon dolarlık ödül koyuldu.

Haber Merkezi 01 Mart 2019, 09:47 Son Güncelleme: 01 Mart 2019, 10:53 Diğer