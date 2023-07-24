ABD'den bölgeyi gerecek ikinci nükleer hamlesi

Türkiye, coğrafi işaretli ürünlerini korumak adına yeni bir hamlede bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı, coğrafi işaretli ürünlerin korunması için Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) cihazını laboratuvarlarında kullanmaya başladı. NMR ile Türkiye için önemli olan ürünlerin haritalandırılması, kütüphanelerin oluşturulması ve bu verilere dayalı olarak üreticilerin coğrafi işaretli ürünleriyle ilgili tescil belgesi edinme talepleri karşılanabilecek.