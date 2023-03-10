ABD'den Bosnalı Sırp lider Dodik'in ayrılık tehdidine tepki

"Ayrılıkçı söylem ve Dayton Barış Anlaşması'na yönelik tehditler sorumsuz, tehlikeli ve Bosna Hersek'in Avrupa-Atlantik entegrasyonu yolundaki ilerlemelere zarar veriyor. ABD, Bosna Hersek'in ve halkının en güçlü destekçisi ve ortağı olmuştur ve olmaya devam edecektir. Bosna Hersek'in egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve çok ırklı karakterini korumaya devam etme, kurumlarını ve Dayton Barış Anlaşmasını baltalamaya çalışanlardan hesap sormak konusunda kararlıyız."