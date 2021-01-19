ABD'den Çin açıklaması Trump'ın görev süresinin bitmesine 24 saat kala yeni Çin adımı: Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki eylemler soykırımdır ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesinde "soykırım" ve "insanlığa karşı suç" işlediği sonucuna vardıklarını açıkladı. Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, son 4 yıldır Çin'in Uygur halkına yönelik davranışlarını özel bir dikkatle incelediklerini belirtti ve "Mevcut gerçeklerin dikkatli bir şekilde incelenmesi sonucunda, Mart 2017'den bu yana, Çin Komünist Partisinin yönetimi altındaki Çin yönetiminin Müslüman Uygur halkı başta olmak üzere Sincan'daki diğer etnik ve dini azınlıklara yönelik insanlığa karşı suç işlediği sonucuna vardım" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 19 Ocak 2021, 20:35 Son Güncelleme: 19 Ocak 2021, 20:46 AA