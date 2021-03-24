ABD'den Çinli balıkçılara yakın takip

Brezilya’da iniş takımı bozulan uçak gövdesinin üzerine indi

Brezilya'da uçuş takımları arızalanan ve açılmayan uçak, gövdesi üzerine iniş yaptı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Brezilya medyası, uçuş takımları açılmamasına rağmen pilotun uçağı başarılı bir şekilde piste indirdiğini, can kaybı ya da yaralanma olmadığını duyurdu.