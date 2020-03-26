Dünya ABDden darbeyle deviremediği Venezuela Devlet Başkanı Maduroya kaçakçılık" suçlaması
AMERİKA

ABD'den darbeyle deviremediği Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya 'kaçakçılık" suçlaması

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hakkında, "uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı" suçlamasıyla iddianame hazırlarken, Maduro'nun yakalanması veya tutuklanması için bilgi verilmesi karşılığında 15 milyon dolar ödül koydu.

Haber Merkezi AA
Nicolas Maduro
Nicolas Maduro

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD Adalet Bakanlığının "uluslararası uyuşturucu kaçakçılığında rolleri olduğu" gerekçesiyle Maduro ile Venezuela yönetimindeki bazı kişiler hakkında iddianame hazırladığı bildirildi.

Maduro'nun yanı sıra hakkında iddianame hazırlanan kişilerin, iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) Birinci Başkan Yardımcısı ve Kurucu Meclis (ANC) Başkanı Diosdado Cabello, Venezuela Askeri İstihbarat Şefi Hugo Carvaja, eski Tümgeneral Cliver Alcala Cordones, Sanayi ve Tabii Üretim Bakanı Tarık el Aissami olduğu belirtildi.

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Maduro ile ilgili bilgi paylaşanlara "15 milyon dolara kadar" ödül

Açıklamada, Maduro'nun tutuklanması ya da yakalanması için bilgi paylaşan kişilere 15 milyon dolara kadar, hakkında iddianame hazırlanan diğer kişilere ilişkin bilgi verenlere de 10 milyon dolara kadar para ödülü verileceği kaydedildi.

Söz konusu kişilerle ilgili, "Bu kişiler, Maduro rejiminde üst düzey görevlerde bulunurken, Venezuela hava üssünden ayrılan uçakların ve ülkenin limanlarını da kontrol ederek, ülkeden narkotik maddelerin sevk edilmesine yardımcı oldular." ifadesi kullanıldı.

Venezuela halkının daha şeffaf, sorumluluk sahibi ve kendilerini temsil eden bir hükümete ihtiyacı olduğuna işaret edilen açıklamada, "ABD, Venezuelalıların özgür ve adil bir seçim yoluyla demokrasilerini yeniden sağlamasına yardımcı olmaya kararlı." değerlendirmesinde bulunuldu.

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