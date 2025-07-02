ABD'den dikkat çeken Ukrayna kararı: Gönderilmeyecek

ABD, Savunma Bakanlığının (Pentagon) askeri dış yardımlara ilişkin incelemesi sonucu daha önce Ukrayna'ya gönderileceği belirtilen bazı askeri mühimmatın gönderilmeyeceğini açıkladı.
Bu kapsamda Kelly, eski Başkan Joe Biden döneminde Ukrayna'ya gönderileceği belirtilen bazı askeri mühimmatın "ABD'nin çıkarlarına öncelik vermek amacıyla" gönderiminin durdurulması kararı alındığını kaydetti.
İsmi paylaşılmayan ABD'li yetkililer, Pentagon'un incelemesi sonucu bazı silahların "stoklarının azalması" nedeniyle gönderilmesi planlanan bazı askeri mühimmatın sevkiyatının durdurulması kararı alındığını öne sürmüştü.