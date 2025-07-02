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ABD'den dikkat çeken Ukrayna kararı: Gönderilmeyecek

ABD'den dikkat çeken Ukrayna kararı: Gönderilmeyecek

09:412/07/2025, Çarşamba
AA
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ABD, Savunma Bakanlığının (Pentagon) askeri dış yardımlara ilişkin incelemesi sonucu daha önce Ukrayna'ya gönderileceği belirtilen bazı askeri mühimmatın gönderilmeyeceğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı
Anna Kelly
, yaptığı açıklamada, Pentagon'un, askeri dış yardımlara ilişkin inceleme yürüttüğünü belirtti.

Bu kapsamda Kelly, eski Başkan Joe Biden döneminde Ukrayna'ya gönderileceği belirtilen bazı askeri mühimmatın "ABD'nin çıkarlarına öncelik vermek amacıyla" gönderiminin durdurulması kararı alındığını kaydetti.



Kelly,
"ABD Silahlı Kuvvetlerinin gücü sorgusuzdur. İran'a sorun." i
fadelerini kullandı.

İsmi paylaşılmayan ABD'li yetkililer, Pentagon'un incelemesi sonucu bazı silahların "stoklarının azalması" nedeniyle gönderilmesi planlanan bazı askeri mühimmatın sevkiyatının durdurulması kararı alındığını öne sürmüştü.




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