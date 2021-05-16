Dünya ABDden Filistin açıklaması Krize son vermek için yorulmaksızın çalışıyoruz
AMERİKA

ABD'den 'Filistin' açıklaması: Krize son vermek için yorulmaksızın çalışıyoruz

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, işgalci İsrail kuvvetlerinin Filistinlilere yönelik zulmü için yaptığı açıklamada, "ABD, bu krize son vermek için diplomatik kanallar üzerinden yorulmaksızın çalışıyor." dedi.

Haber Merkezi AA
ABDden Filistin açıklaması: Krize son vermek için yorulmaksızın çalışıyoruz
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, İsrail ve Filistin arasında giderek yükselen tansiyon ve Gazze'ye yönelik hava saldırılarını görüşmek için 3. kez toplandı.

Greenfield, toplantıda yaptığı konuşmada, Gazze, Batı Şeria ve İsrail'de hem roket hem hava saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğine, ölü sayısının artmaya devam ettiğine ve gazeteciler ile sağlık çalışanlarının şiddet olaylarından etkilendiğine dikkati çekti.

"Yorulmaksızın çalışıyoruz"

ABD'nin tüm tarafları, sivilleri korumaya ve uluslararası insani hukuka saygı göstermeye çağırdığını vurgulayan Greenfield, "ABD, bu krize son vermek için diplomatik kanallar üzerinden yorulmaksızın çalışıyor." ifadesini kullandı.

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"Şiddete son verme zamanı geldi"

ABD'nin taraflara ateşkes konusunda destek vermeye hazır olduğunu belirten Greenfield, "İsrailli ve Filistinlilerin eşit şekilde güven içinde yaşama hakkına sahip olduğuna inanıyoruz. Yaşanan şiddet her iki toplumu da bu temel haklardan mahrum bırakıyor. Bu yüzden bu şiddet döngüsüne son verme zamanı geldi." şeklinde konuştu.

Gazze'de Hamas ile diğer Filistinli grupların roket saldırıları ve provokasyonlara son vermesi gerektiğini söyleyen Greenfield, "Tüm taraflara kışkırtma, şiddetli saldırılar, terör eylemlerinin yanı sıra Doğu Kudüs'teki tahliyeler, yıkımlar ve yerleşim faaliyetleri dahil barışçıl bir geleceği baltalayan eylemlerden kaçınması çağrısı yapıyoruz." diye konuştu.

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