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AMERİKA

ABD'den geciken açıklama: İsrail polisinin Ebu Akile'nin cenaze törenine izinsiz girdiği görüntülerden rahatsızız

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail polisinin öldürülen Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin cenaze törenine izinsiz şekilde girmesinden derin rahatsızlık duyduklarını açıkladı.

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Haber Merkezi AA
ABDden geciken açıklama: İsrail polisinin Ebu Akilenin cenaze törenine izinsiz girdiği görüntülerden rahatsızız
Ebu Akile'nin cenaze töreni

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, Filistinli Amerikalı gazeteci Ebu Akile'nin ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diledi.

  • Blinken, açıklamasında, "İsrail polisinin Ebu Akile'nin cenaze törenine izinsiz girdiği görüntüleri görmekten derin rahatsızlık duyduk. Her bir aile sevdiklerini onurlu ve engelsiz şekilde gömebilmeyi hak ediyor. İsrailli ve Filistinli muhataplarımızla yakın temas halinde olmaya devam ediyoruz ve tarafları tansiyonu daha fazla artıracak eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

İşgalci İsrail'in öldürdüğü gazeteci Ebu Akile'nin cenazesine saldırı
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İşgalci İsrail'in öldürdüğü gazeteci Ebu Akile'nin cenazesine saldırı
İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki baskında İsrail askerlerince öldürülen Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin naaşının omuzlarda taşınmasına izin vermeyerek cenazeye katılanlara cop, kauçuk kaplı mermi ve ses bombalarıyla saldırdı.

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin 11 Mayıs'ta işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşe maruz kalmıştı.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

İsrail polisi, Akile'nin naaşının omuzlarda taşınmasına izin vermeyerek cenazeye katılanlara cop, kauçuk kaplı mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.

Filistinli gazeteci Abu Akile'nin cenazesinde işgalci İsrail askerlerinin tabutu düşürdüğü anlar
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Filistinli gazeteci Abu Akile'nin cenazesinde işgalci İsrail askerlerinin tabutu düşürdüğü anlar
Görevi başındayken İsrail keskin nişancısı tarafından başından vurulan El Cezire muhabiri Filistinli gazeteci Şirin Abu Akile'nin cenazesinde işgalci İsrail askerlerinin coplu müdahalesi sonucu tabut yere düştü. O anlara ait en net görüntüler anbean kaydedildi.

İşgalci İsrail polisi öldürdüğü gazeteci Akile'nin cenazesine saldırdı
OYNAT 00:32
İşgalci İsrail polisi öldürdüğü gazeteci Akile'nin cenazesine saldırdı
İşgalci İsrail güçleri katlettiği El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenazesine saldırdı. Cenazenin Ramallah'tan, Akile'nin doğduğu yer olan Kudüs'e getirileceği sırada işgalci İsrail polisinin müdahalesi sonucu Akile'nin tabutu yere düştü.
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