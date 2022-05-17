Dünya ABDden hipersonik silah denemesi Sesten 5 kat hızlı
AMERİKA

ABD'den hipersonik silah denemesi: Sesten 5 kat hızlı

ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı, ses hızının 5 kat üstü hıza ulaşan bir hipersonik silahı test ettiklerini açıkladı.

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Haber Merkezi Diğer
ABDden hipersonik silah denemesi: Sesten 5 kat hızlı
Foto: Arşiv.

Hava Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, "ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir B-52H tipi Stratofortress uçağı 14 Mayıs'ta Güney California kıyılarında bir AGM-183A Havadan Fırlatılan Acil Müdahale Silahını (ARRW) başarılı bir şekilde fırlattı" ifadelerine yer verildi.

  • Silah uçaktan ayrıldıktan hemen sonra hızlandırıcısının ateşlendiğini ve beklenen ses hızının 5 kat üzerine çıkarak hipersonik özellik gösterdiğine işaret edilen açıklamada, testin büyük bir başarı olduğuna dikkat çekildi.

Söz konusu silah Lockheed Martin tarafından geliştirilmiş ve yüksek hızda hassas hedefleri vurmak için tasarlanmıştı.

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