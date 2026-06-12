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ABD’den Hürmüz hamlesi: Yüzlerce gemiye müdahale edildi

ABD’den Hürmüz hamlesi: Yüzlerce gemiye müdahale edildi

16:0112/06/2026, Cuma
DHA
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ABD: 136 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi engellendi
ABD: 136 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi engellendi

ABD ordusu, 136 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini engellediğini bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD güçlerinin, Hürmüz Boğazı ablukası kapsamında 136 gemiyi yönlendirdiği ve 9 gemiyi etkisiz hale getirdiği belirtildi. Açıklamada, “ABD Donanması savaş gemileri ve hava unsurları, İran'a karşı ablukayı uygulamak için bölgesel sularda devriye gezmeye devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.


#ABD
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