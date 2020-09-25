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Dünya ABDden İran yargısına güreşçi Afkari yaptırımı
AMERİKA

ABD'den İran yargısına güreşçi Afkari yaptırımı

ABD, başta İranlı güreşçi Navid Afkari olmak üzere birçok siyasi tutukluyu idam listesine alan İranlı Yargıçlar Seyyid Mahmud Sadati, Muhammed Sultani ile Şiraz Birinci Devrim Mahkemesi ve Adelabad, Urumiye ve Vekilabad hapishane yönetimlerini yaptırım listesine aldı. İran'ın yargı sistemini korku ve baskı için kullanmaya devam ettiğini belirten ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Amerikanın Hasımlarına Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası kapsamında söz konusu hapishanelerinin yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
İran, Trump’ın bağışlanmasını istediği güreşçiyi idam etmişti.
İran, Trump’ın bağışlanmasını istediği güreşçiyi idam etmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, başta İranlı güreşçi Navid Afkari olmak üzere birçok siyasi tutukluyu idam cezasına çarptıran İranlı iki yargıcı, bir Devrim Muhafızları Mahkemesini ve ülkedeki üç hapishanenin yetkililerini yaptırım listesine aldıklarını açıkladı.

Yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın yargı sistemini korku ve baskı için kullanmaya devam ettiğini belirten Pompeo, Amerikanın Hasımlarına Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında Yargıçlar Seyyid Mahmud Sadati, Muhammed Sultani ile Şiraz Birinci Devrim Mahkemesi ve Adelabad, Urumiye ve Vekilabad Hapishanelerini yaptırım listesine aldıklarını kaydetti.

"Canice öldürülen Afkari'nin davasına dahil oldular"

Söz konusu şahıs ve kurumların işkence, insanlık dışı muamele ve cezalandırma, keyfi tutuklama gibi birçok karar ve uygulamadan dolayı listeye alındığını belirten Pompeo, "Bu yaptırım, Yargıç Sadati ve Birinci Devrim Mahkemesinin, tutuklanıp İran makamlarınca 12 Eylül 2020'de canice idam edilen genç atlet Navid Afkari'nin davasına dahil olmalarının ardından geldi." değerlendirmesinde bulundu.

İran'da şampiyon güreşçi Navid Afkari, 2018 yılında gerçekleşen hükümet karşıtı protestolar sırasında bir güvenlik görevlisini bıçaklayarak öldürmekten suçlu bulunarak idam edildi.

Güney Fars ili adalet dairesi başkanının duyurduğu idamın, kurbanın ailesinin ısrarı üzerine yasal prosedürler uygulandıktan sonra gerçekleştiği belirtildi.

Navid Afkari'nin idamından önce de Adelabad hapishanesinde işkenceye maruz bırakıldığına ilişkin haberler de çıkmıştı.

Trump engel olmak istemişti

İdam kararının geçtiğimiz günlerde duyurulmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, İran'a idamı durdurma çağrısında bulunmuştu.

Trump resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran'ın muhteşem ve ünlü güreş starı 27 yaşındaki Afkari'yi idam edeceğini duyuyoruz. Afkari'nin tek eylemi sokaklardaki hükümet karşıtı protestolara katılmak" ifadesine yer vermişti.

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Savunma Bakanlığı da yaptırım listesine girmişti

Diğer taraftan Pompeo, Yargıç Muhammed Sultani ve Meşhed'deki Vekilabad hapishanesi yönetimi ile Urumiye hapishanesi yönetimini ise İran'daki Bahailere karşı verdikleri karar ve tutuklulara yönelik uygulamalardan dolayı yaptırım listesine aldıklarını bildirdi.

ABD hafta başında ise İran Savunma Bakanlığını yaptırım listesine almıştı.

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