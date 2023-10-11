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ABD'den İşgalci İsrail'e destek ziyareti: Dışişleri Bakanı Blinken yarın yola çıkıyor

AABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yarın İsrail'e gitmek üzere yola çıkacağını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller de yaptığı açıklamada, ziyaretin bir "dayanışma ve destek" mesajı olacağını belirtti.

08:17 . 11/10/2023 Çarşamba
AA
AABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

AABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

Blinken, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Yarın, İsrailli ortaklarımızla sahadaki durum hakkında doğrudan temaslarda bulunmak ve bu terörist saldırılara karşı mücadelede onları desteklemeye nasıl devam edebileceğimizi görüşmek üzere İsrail'e hareket edeceğim. İsrail'e desteğimiz sarsılmaz bir şekilde devam etmektedir." ifadelerini kullandı.


Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller de yaptığı açıklamada, ziyaretin bir "dayanışma ve destek" mesajı olacağını belirtti.


Miller, ziyaret kapsamında Blinken'in İsrail'i "en iyi şekilde nasıl desteklemeyi sürdüreceklerini" görüşeceğini söyledi.


İsrail-Filistin çatışması


Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.


Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.


Silahlı gruplar, daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 260'ı çocuk, 200'ü kadın olmak üzere 900 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.


İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.




#ABD
#Antony Blinken
#Filistin
#Hamas
#israil
#Matthew Miller
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