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Dünya ABDden İsraile Bahreyn daveti
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AMERİKA

ABD'den 'İsrail'e Bahreyn daveti

Trump liderliğindeki ABD yönetimi, haziran ayının sonunda Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayına katılmaları için İsrailli yetkililere ve iş insanlarına davet gönderdi.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Trump ile Bahreyn Kralı Al Halife
ABD Başkanı Trump ile Bahreyn Kralı Al Halife

Donald Trump liderliğindeki ABD yönetimi, haziran ayının sonunda Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayına katılmaları için İsrailli yetkililere ve iş insanlarına davet gönderdi.

İsrail Kanal 2 Televizyonu'nun haberine göre, ABD yönetimince, İsrail'de resmi görevlerde bulunan bazı kişiler ile iş insanlarına ekonomi çalıştayına katılmaları için davet gönderildi. Davet gönderilenlerin olumlu yanıt vermesinin beklendiği kaydedildi.

İsrail Kamu Yayın Kurulu (KAN) ise Trump yönetiminin, Yüzyılın Anlaşması Planı kapsamında Gazze başta olmak üzere Filistin ekonomisinin desteklenmesi için yüz milyarlarca dolar bağış toplanmasına çalışacağını duyurdu.

ABD yönetiminin söz konusu planı haziran ayında açıklaması bekleniyor.

Beyaz Saray basın ofisinden önceki gün yapılan açıklamada, Yüzyılın Anlaşması Planı kapsamındaki ilk etkinlik olarak, Bahreyn'in başkenti Manama'da 25-26 Haziran'da "Refah için Barış" adlı bir ekonomik çalıştay düzenleneceği kaydedilmişti.

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