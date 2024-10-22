ABD'den İsrail'e 'İran'a saldırıyı yumuşat' talebi

İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e yönelik düzenlediği saldırı sonrası Tel Aviv'in misilleme saldırısı beklenirken ABD'den dikkat çeken bir çıkış geldi. İsrail medyasında yer alan habere göre ABD yönetimi, İsrail'den İran'a yapması beklenen saldırıyı yumuşatmasını istedi. Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise Tel Aviv'in İran'a olası saldırısının planının hazır olduğu ve "birkaç gün sonra" düzenleneceğini iddia etti.
ABD yönetiminin siyonist katil İsrail'den İran'a yapması beklenen saldırıyı yumuşatmasını istediği ileri sürüldü.
"İran'a 'yumuşak' saldır"
"İsrail'in İran'a saldırı planı hazır" iddiası
Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Tel Aviv'in İran'a olası saldırısının planının hazır olduğu ve "birkaç gün sonra" düzenleneceğini iddia etti.
Adı açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırılan haberde, Tel Aviv'in olası saldırı sonrası İran'ın "hemen karşılık vermesinin" beklendiği kaydedildi.
Her iki habere ilişkin İsrail makamlarından resmi bir açıklama yapılmadı.
İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.