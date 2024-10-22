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ABD'den İsrail'e 'İran'a saldırıyı yumuşat' talebi

ABD'den İsrail'e 'İran'a saldırıyı yumuşat' talebi

23:1722/10/2024, Salı
G: 22/10/2024, Salı
AA
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Vaşington yönetiminin Tel Aviv'den İran'a yönelik saldırısını 'yumuşatmasını' talep ettiği ileri sürüldü.
Vaşington yönetiminin Tel Aviv'den İran'a yönelik saldırısını 'yumuşatmasını' talep ettiği ileri sürüldü.

İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e yönelik düzenlediği saldırı sonrası Tel Aviv'in misilleme saldırısı beklenirken ABD'den dikkat çeken bir çıkış geldi. İsrail medyasında yer alan habere göre ABD yönetimi, İsrail'den İran'a yapması beklenen saldırıyı yumuşatmasını istedi. Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise Tel Aviv'in İran'a olası saldırısının planının hazır olduğu ve "birkaç gün sonra" düzenleneceğini iddia etti.

ABD yönetiminin siyonist katil İsrail'den İran'a yapması beklenen saldırıyı yumuşatmasını istediği ileri sürüldü.

İsrail'in
Kanal 13 televizyonu
nda yer alan haberde, İsrail'in İran'a olası saldırısına ilişkin bazı iddialara yer verildi.

"İran'a 'yumuşak' saldır"

Adı açıklanmayan kaynağa dayandırılan haberde, ABD'nin İsrail'den
İran'a muhtemel saldırısını
yumuşatmasını istediği öne sürüldü.
Washington'un ayrıca Tel Aviv'den Lübnan'daki kara saldırılarının tamamlanmasını "
hızlandırmasını
" talep ettiği aktarıldı.

"İsrail'in İran'a saldırı planı hazır" iddiası

Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Tel Aviv'in İran'a olası saldırısının planının hazır olduğu ve "birkaç gün sonra" düzenleneceğini iddia etti.

Adı açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırılan haberde, Tel Aviv'in olası saldırı sonrası İran'ın "hemen karşılık vermesinin" beklendiği kaydedildi.

Her iki habere ilişkin İsrail makamlarından resmi bir açıklama yapılmadı.

İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.









#İran
#israil
#ABD
#Saldırı

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