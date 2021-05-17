ABD'den İsrail'e tek eleştiri yok

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken; Mısır, Suudi Arabistan, Katar, Pakistan ve Fransa dışişleri bakanları ile Filistin'de yaşananlarla ilgili ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken'ın 5 ülkeden mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
İSRAİL'E TEPKİ VEYA KINAMA YOK
İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarına ve buralarda hayatını kaybeden Filistinli sivillere dair doğrudan bir kınama ya da tepkinin yer almadığı açıklamalara göre Blinken, görüştüğü bakanlarla "tüm taraflara şiddete son verme ve sükuneti sağlama" çağrısı yaptı.
MISIRLI BAKANA TEŞEKKÜR
Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şukri ile görüşmesinde Blinken, tüm taraflara tansiyonu düşürme ve şiddeti durdurma çağrısı yaptı ve bu konudaki çabaları için Mısır'a teşekkür etti.
SUUDİ BAKANA 'ACI ÇEKİYORUZ' DEDİ
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan Al Saud ile görüşmesinde, "İsrail, Gazze ve Batı Şeria'daki şiddetin" durmasına yönelik çabaları ele alan Blinken, "Filistinli ve İsraillilerin can kayıplarından dolayı acı çektiğini" dile getirdi.