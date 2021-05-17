Dünya ABDden İsraile tek eleştiri yok
AMERİKA

ABD'den İsrail'e tek eleştiri yok

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken; Mısır, Suudi Arabistan, Katar, Pakistan ve Fransa dışişleri bakanları ile Filistin'de yaşananları görüştü. Görüşmelerin ardından yapılan açıklamada, sivil can kayıplarından üzüntü duyulduğu belirtildi. İsrail'in katliamlarına yönelik herhangi bir tepki ifadesi yer almadı.

Haber Merkezi AA
ABDden İsraile tek eleştiri yok
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken; Mısır, Suudi Arabistan, Katar, Pakistan ve Fransa dışişleri bakanları ile Filistin'de yaşananlarla ilgili ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken'ın 5 ülkeden mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İSRAİL'E TEPKİ VEYA KINAMA YOK

İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarına ve buralarda hayatını kaybeden Filistinli sivillere dair doğrudan bir kınama ya da tepkinin yer almadığı açıklamalara göre Blinken, görüştüğü bakanlarla "tüm taraflara şiddete son verme ve sükuneti sağlama" çağrısı yaptı.

MISIRLI BAKANA TEŞEKKÜR

Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şukri ile görüşmesinde Blinken, tüm taraflara tansiyonu düşürme ve şiddeti durdurma çağrısı yaptı ve bu konudaki çabaları için Mısır'a teşekkür etti.

SUUDİ BAKANA 'ACI ÇEKİYORUZ' DEDİ

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan Al Saud ile görüşmesinde, "İsrail, Gazze ve Batı Şeria'daki şiddetin" durmasına yönelik çabaları ele alan Blinken, "Filistinli ve İsraillilerin can kayıplarından dolayı acı çektiğini" dile getirdi.

Demokrat Partili vekilden sert İsrail tepkisi: Katliam ABD desteğiyle oluyor
DÜNYA
Demokrat Partili vekilden sert İsrail tepkisi: Katliam ABD desteğiyle oluyor

ABD Senatörü Sanders'tan Filistin çağrısı: Rotamızı değiştirelim
DÜNYA
ABD Senatörü Sanders'tan Filistin çağrısı: Rotamızı değiştirelim

Çin'den ABD'ye 'Filistin' çağrısı: Sorunun çözümü için destek verin
DÜNYA
Çin'den ABD'ye 'Filistin' çağrısı: Sorunun çözümü için destek verin
Abone Ol Google News
10 bin doları çalındı

10 bin doları çalındı

​Ummanlı turist Taksim'de gözyaşlarına boğuldu.
36 ilde yağış bekleniyor

36 ilde yağış bekleniyor

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
CHPli Tekin: HDPliler neden bakanlık yapmasın?

Eren operasyonlarında terör örgütüne bir darbe daha.

​İki haftadır aralıksız yükselişini sürdürüyor.

​17 günlük tam kapanma bu sabah sona erdi.

​Deniz yetki anlaşması dengeleri değiştirebilir.

​Otogarda dönüş yoğunluğu başladı otobüs biletleri tükendi.
'Kademeli normalleşme' başladı

'Kademeli normalleşme' başladı

​İçişleri Bakanlığı genelgeyi valiliklere gönderdi.
Gazzeli<br>babadan acı haber

Gazzeli
babadan acı haber

Hava saldırılarından korkan kızlarını teskin etmişti.
Katliam ABD desteğiyle oluyor

Katliam ABD desteğiyle oluyor

​Demokrat Partili vekilden sert İsrail tepkisi.
Önce çaldı sonra not yolladı

Önce çaldı sonra not yolladı

​'Abla çaldıklarım bir lira ediyor hakkını helal et'
10 dakikada<br>sekiz bomba saydık

10 dakikada
sekiz bomba saydık

Yeni Şafak muhabiri, Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilisi ile görüşürken İsrail'in hava saldırıları başladı.
Tüm gece durmadı

Tüm gece durmadı

​İşgalci İsrail Gazze'de birçok noktaya yoğun saldırılar düzenledi.
Türkiye'den BMGK tepkisi

Türkiye'den BMGK tepkisi

​Filistin halkına karşı sorumluluklarından daha fazla kaçamaz.
Dört parçalı Filistin

Dört parçalı Filistin

​İsrail işgali bütün vahşetiyle devam ederken, Filistinliler kendi topraklarında yaşam mücadelesi veriyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.